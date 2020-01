El Girona cau a Madrid i és a vuit punts de l'ascens directe

La irregularitat del Girona FC es manté amb Pep Lluís Martí a la banqueta. Ahir els gironins van perdre a Vallecas, davant el Rayo Vallecano de Paco Jémez per 1 a 0 i s'allunyen fins a vuit punts de l'Almeria, l'equip que ocupa la segona posició, l'última que facilita l'ascens directe a la Lliga Santander. La victòria dels madrilenys va ser justa. Els locals, conscients de la necessitat de vèncer per no quedar despenjats de la lluita per les quatre posicions que permeten jugar les eliminatòries d'ascens van dominar el primer període. El porter gironí Asier Riesgo va evitar el primer gol dels de Vallecas amb una triple aturada al minut 17, i tot seguit Federico Piovaccari va fregar en el gol en dues ocasions (minuts 19 i 23). Per fi, sis minuts després, Catena va vèncer la resistència catalana (1 a 0).

A la represa, el Girona FC va merèixer l'empat, però Stuani va rematar al pal (min 49) i Borja García (min 53 i 76) i Marc Gual (min 73) van malbaratar tres immillorables ocasions.

A Sòria, el RC Deportivo va assolir el segon triomf consecutiu el dia del retorn a la banqueta de Fernando Vázquez. Michelle Somma (min 54) va sotmetre el CD Numància i els gallecs ja són a només quatre punts del divuitè.