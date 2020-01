El Madrid torna a recórrer als penals per derrotar l'Atlètic en una final

El Reial Madrid, tercer classificat de l'última lliga, semifinalista de la Copa de l'any passat i convidat a la nova Supercopa d'enguany, es va proclamar campió del torneig en derrotar l'Atlètic de Madrid per penals, tal com va succeir en la final de la Lliga de Campions del 2016. Els blancs, amb les baixes dels davanters estrella Benzema, Bale i Hazard, van tenir l'encert de vèncer en la tanda final després d'un partit pla, que es va animar a la pròrroga i que podria haver caigut a qualsevol banda.

Zidane va repetir el mateix equip que en les semifinals i va tenir el control del joc, però poques ocasions a l'inici. Pel que fa a l'Atlètic, el més destacat va ser un xut en semierrada de Joao Félix, en aprofitar una errada de Ramos.

La represa va començar bé per a Jovic, que va tenir tres bones arribades a l'inici, l'última amb un xut creuat a fora quan tothom cantava gol. Però l'Atlètic va reaccionar i va acabar millor el partit, amb una rematada de Morata i una falta sorprenent de Thomas.

La pròrroga va ser vibrant. El Madrid havia canviat la davantera, formada per Rodrygo, Vinícius i Mariano, i va tenir una bona arribada de Modric i del davanter premianenc. Però les millors ocasions van ser matalasseres. Primer amb un cop de cap de Giménez massa alt, i en el tram final amb una rematada de Morata al pal curt i una altra de Correa, totes dues aturades per Courtois.

A tres minuts per al final, el Madrid es va quedar amb deu homes per una duríssima entrada de Valverde a Morata quan aquest ja enfilava cap a la porteria de Courtois. Trippier va errar la falta i no va poder evitar una tanda de penals en què Oblak no va existir i en la qual van errar Saúl i Thomas.