Sèrbia s'imposa a Espanya a la gran final de la Copa ATP

L'equip estatal va perdre davant el combinat de Sèrbia la final de la primera edició de la Copa del Món ATP, que es va disputar ahir al Ken Rosewall Arena de Sydney.

Novak Djokovic va ser el gran heroi dels balcànics. Roberto Bautista es va imposar a Dusan Lajovic en el primer partit individual de la final i va atorgar avantatge a Espanya. Tot seguit, en el duel entre els millors tennistes d'ambdós estats, Djokovic va ratificar la seva superioritat en superfícies dures sobre Rafa Nadal i va derrotar el mallorquí per 6 a 2 i 7 a 6 (4), en només 1 hora i 55 minuts. A continuació, la parella sèrbia formada per Novak Djokovic i Viktor Troicki va vèncer el duet conformat per Feliciano López i Pablo Carreño (6 a 3 i 6 a 4) i va sentenciar la brillant victòria dels balcànics.



Roberto Bautista acaba invicte

El tennista castellonenc Roberto Bautista va ser el primer en competir per Espanya. El seu oponent va ser el serbi Dusan Lajovic, a qui Bautista s'havia imposat en els cinc partits disputats entre ambdós com a professionals. I ahir no va ser una excepció. El de Castelló va derrotar Lajovic en dos sets (7 a 5 i 6 a 1), en 1 hora i 37 minuts, i va deixar l'equip estatal a una victòria del ceptre mundial. Amb aquest triomf, Roberto Bautista va tancar el torneig invicte i imbatut, després de derrotar tots els seus oponents sense cedir cap set, unes prestacions que li permeten mantenir-se en el Top-10 del rànquing mundial, concretament en la novena posició.

El segon duel individual el van protagonitzar dues de les millors raquetes del món: Rafa Nadal i Novak Djokovic. Una victòria del de Manacor hauria donat la Copa ATP a Espanya, però Rafa Nadal va topar amb la millor versió del tennista de Belgrad, que va signar la novena victòria consecutiva contra l'espanyol sobre ciment, la 19 en 26 duels entre ambdós sobre aquest tipus de superfície.

Amb empat en els duels individuals, el partit de dobles era decisiu. Feliciano López va substituir Rafa Nadal i va fer parella amb Pablo Carreño, però Djokovic i Troicki van certificar la remuntada i van donar el títol a Sèrbia.