Cristiano marca dos gols i fa més líder la Juve per l'empat de l'Inter

La Juventus ha augmentat fins als quatre punts (51 a 47) l'avantatge al capdavant de la lliga sobre l'Inter, que va empatar (1-1) al camp del Lecce, un dels últims classificats. A Torí, la Juventus es va imposar per 2-1 amb dos gols de Cristiano Ronaldo, i el visitant Cornelius va fer el momentani gol de l'1-1. A Lecce semblava que l'Inter guanyaria amb la diana en els darrers minuts que va anotar Alessandro Batoni, però encara hi va haver temps per a l'1-1, obra de Marco Mancosu.