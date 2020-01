L'Igualada Rigat visita un CP Vic en hores baixes, tercer per la cua

Després de l'heroica eliminació de l'Scandiano italià als vuitens de final de la World Skate Europe, l'Igualada Rigat torna a la competició domèstica, l'OK Lliga. Els igualadins visiten aquest vespre (21 h) un CP Vic que no passa el seu millor moment. Els osonencs són tercers per la cua, una situació oposada a la dels igualadins, que són tercers però mirant la classificació per dalt.

L'entrenador de l'Igualada Rigat, Francesc Linares, encara sota els efectes de l'eufòria de la gesta europea, ha comentat que «estic molt content i orgullós de l'equip però cal viure-ho amb precaució, tocant de peus a terra. Seguim el camí que ens vam marcar però encara falta molt per recórrer i no ens podem aturar ni despistar», en clara referència als nous compromisos que té el club, com ara els vuitens de final de la World Skate Europe davant el Barcelos portuguès.

El partit de l'Scandiano va ser una reivindicació del joc que està fent l'equip i que està provocant l'adhesió de molta gent a les grades del pavelló de les Comes.