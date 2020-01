Espanya i Croàcia lluitaran per la medalla d'or, demà a Estocolm

La selecció espanyola dirigida pel tècnic gironí Jordi Ribera es va classificar anit per a la gran final a l'europeu després de batre Eslovènia per un resultat de 34-32, en un partit que sempre va dominiar. En la lluita per l'or, demà a les 16.30 a Estocolm, l'adversari serà Croàcia ,que va derrotar per 29-28 l'equip de Noruega en un matx en el qual va fer falta la pròrroga.

Eslovènia només va anar en els primers minuts davant (amb el 0-2 i un posterior 6-7), però ja en el descans els espanyols manaven per 15-10 i el seu avantatge no es va diluir, tot i que en la recta final hi va haver un 33-32 però un gol d'Alex Dujshebaev va decidir.