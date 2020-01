Manresa rebrà la Volta el 27 de març i veurà els ciclistes dues vegades

La ciutat de Manresa serà escenari de l'arribada de la cinquena etapa de la 100a edició de la Volta a Catalunya 2020, el proper divendres 27 de març. Abans d'arribar, però, els ciclistes faran un primer pas per la capital del Bages, des d'on pujaran a Montserrat per tornar a la ciutat i culminar definitivament l'etapa. Ciclistes de primer nivell internacional ja han confirmat la presència a la Volta, que es podrà veure en directe a 190 països. Aquest dijous s'ha fet la presentació de l'etapa al Celler El Molí-Collbaix de Manresa, amb l'alcalde de Manresa, els màxims dirigents de la prova esportiva i representants dels patrocinadors. Precisament la col·laboració econòmica del espònsors ha estat esencial per poder acollir l'etapa amb final a la capital del Bages. El pressupost és de 40.000 euros més iva, 48.000 euros en total, dels quals un 40% correspondrà a les aportacions de les empreses privades.

L'etapa vindrà des de la Pobla de Segur i tindrà l'al·licient que els ciclsites faran una doble passada per la zona d'arribada i per una meta que estarà ubicada al número 44 de la carretera de Cardona de Manresa.El primer pas serà al voltant de tres quarts de 4 de la tarda i els ciclistes circularan per la línia de meta, on hi haurà un esprint especial. Posteriorment continuaran l'itinerari, en direcció a Montserrat, pujant per Monistrol i baixant per Can Maçana, i cap a les cinc tornaran a Manresa, on culminarà l'etapa pujant pel carrer de Francesc Moragas fins a la carretera de Cardona.

Pujada a Montserrat

Aquest migdia ha tingut lloc, al celler Collbaix de Manresa, l'acte de presentació de l'esdeveniment, amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i el president de Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris. L'acte també ha servit com a mostra d'agraïment als patrocinadors que fan possible l'arribada de la Volta a Manresa, que són Carrefour Manresa, Collbaix Celler El Molí, Control Sistemes, Denso, Deporvillage, ICL Iberia, McDonalds, Món Sant Benet-Fundació Catalunya La Pedrera i UManresa (UVic-Ucc).

En els parlaments, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha remarcat l'agraïment a les empreses i institucions que col·laboren a fer possible l'arribada de la Volta a Manresa i ha recordat que l'esdeveniment va més enllà de l'àmbit estrictament esportiu i "genera un impacte positiu, és un element innegable de projecció de ciutat". L'alcalde ha recordat la vinculació històrica de la ciutat amb la Volta, i per això "ens agradaria continuar sent-hi presents de cara al futur". També ha tingut paraules per als representants de les penyes i del món ciclista a Manresa (hi eren presents la Penya Ciclista Bonavista i l'Esport Ciclista Manresà), com ara l'exprofessional Francesc Sala, present a l'acte d'avui, o Josep Pesarrodona, guanyador d'una etapa de la Volta el 1974 i de la classificació general de la Vuelta a Espanya 1976.

Al seu torn, Rubèn Peris, president de la Volta, ha explicat que "des que vam començar a planificar l'edició 100 de la Volta vam pensar que Manresa hi havia de ser. És un lloc estratègic per a nosaltres, realment és al cor de Catalunya". Peris ha recordat que la Volta ha tingut 92 presències a Manresa i ha agraït "l'acollida excepcional" per part de l'Ajuntament, empreses i entitats. Així mateix, ha explicat que la Volta és la tercera prova ciclista per etapes amb més edicions del món, després del Tour de França i el Giro d'Itàlia. En l'acte també hi ha participat Sebastià Catllà, responsable del Celler el Molí, un dels patrocinadors de l'arribada de la Volta i que avui ha acollit l'esdeveniment. Els presents han pogut fer un tast dels vins del celler.

Pantalles en directe i ciclistes de renom

La meta estarà situada a la carretera de Cardona, concretament davant del número 44. Els espectadors tindran al seu abast dues pantalles gegants per veure l'emissió en directe de l'etapa, de manera que a banda de veure els ciclistes en directe, també podran seguir l'evolució de la cursa. S'ha de destacar que ja han confirmat la seva presència a la Volta 100 ciclistes com de primer nivell mundial, com Miguel Ángel López (guanyador de l'edició 2019), Alejandro Valverde, Marc Soler o Nairo Quintana. Hi haurà moltes estrelles més que s'aniran confirmant a partir del mes de febrer.

L'etapa es podrà veure en directe a 190 països, dels cinc continents, mitjançant 29 difusors internacionals. A Catalunya es podrà veure per Esport3, i també per Teledeporte, Eurosport i Eitb (Pais Basc). Hi haurà més de 170 periodistes acreditats, en un esdeveniment que situarà Manresa a les pantalles d'arreu.

Edició 100 d'una cursa que ha passat 92 vegades per Manresa

La Volta Ciclista a Catalunya del centenari s'iniciarà a Calella el dia 23 de març i acabarà a Barcelona el diumenge 29. Manresa ha estat àmpliament vinculada a la cursa durant tota la seva història i és, després de Barcelona, la ciutat que més vegades ha estat sortida o arribada de la Volta, amb un total de 92 presències: 39 sortides d'etapa, 48 arribades, 2 inicis de la Volta i 3 finals.

Des de 2012, cap etapa de la cursa no finalitzava a Manresa. Aquell any, el francès Julien Simon es va imposar a la línia de meta. Abans d'ell, a Manresa han guanyat corredors de la talla d'Óscar Freire (2003), Sean Kelly (1984), Domingo Perurena (1971 i 1975), Miquel Poblet (1948 i 1949) o Mariano Cañardo (1936), entre molts altres. Manresa va començar la seva vinculació amb la Volta en la segona edició, l'any 1912, i fins ara només havia estat final d'etapa de la cursa en dues ocasions aquest segle, els anys 2003 i 2012, amb victòries respectives per a Oscar Freire (a la carretera de Vic) i per al francès Julien Simon.