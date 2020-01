Un triomf i dues derrotes de l'HLIgualada en la Lliga d'Or infantil, a Valladolid

En la segona concentració de la Lliga Infantil Or, l'equip anoienc de l'HLIgualada es va desplaçar a Valladolid, on va tenir un balanç d'una victòria i dues derrotes.

El primer partit es va disputar contra els Lobos d'Iscar. El resultat final d'1-3 va ser favorable al rival en un partit molt anivellat i en el qual als anoiencs els va faltar tenir més encert a les rematades a la porteria adversària. En el segon matx, les circumstàncies van ser molt diferents i es va golejar amb un 8-0 el Ciudad Patina Renos, en el duel més desequilibrat.

El tercer i darrer partit va ser davant l'Skulis d'Almassera, els líders de la seva lliga autonòmica. Les ordres eren les de buscar l'atac per aconseguir la victòria final, i la primera part es va tancar amb un advers 1-3. A la represa, malgrat els esforços per part dels jugadors de l'HLIgualada, el marcador es va engruixir més fins a encaixar la derrota per un resultat de 2-8. La tercera cita de la Lliga d'Or serà a la ciutat d'Elx. Per a l'HLIgualada van jugar: Yeray Lorenzo, Roger Vila, Joan Roig, Ot Sánchez, Marc Hueva, Biel Gelabert, Toni Bandé, Laia Silvestre, Nil Mendoza, Joan Cusachs, Martina Font.

A la lliga de benjamins, triomfs per 0-4 amb el Premià i 3-1 amb el Castellbisbal. En prebenjamins es va perdre amb el Gadex (3-0).