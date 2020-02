La monistrolenca Núria Mendoza marca en el triomf de la Reial Societat

La Reial Societat, amb la jugadora de Monistrol de Montserrat Núria Mendoza, va golejar a l'Espanyol (4-1) en el partit corresponent a la jornada número 19 de la Lliga Iberdrola femenina. Mendoza va contribuir en la victòria marcant el segon gol i disputant els noranta minuts. L'equip local va passar per damunt d'un conjunt català cuer de la lliga i amb poca pólvora en atac. Les jugadores basques van marxar amb avantatge al descans gràcies a un gol de García al minut 33. A la represa Mendoza va ampliar les distàncies però les blanc-i-blaves van retallar les diferències amb el 2-1. En el tram final, l'equip de la Reial Societat va acabar sentenciant amb dos gols més. El líder de la categoria, el FC Barcelona, va imposar-se per 3-0 davant del Sevilla, mentre que el Llevant va apallissar el Tenerife per 6 gols a 2.