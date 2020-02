El parquet bombat fa suspendre el Fuenlabrada-Gran Canària

El partit que enfrontava el Montakit Fuenlabrada i l'Herbalife Gran Canària va haver de ser suspès quan faltaven poc més de cinc minuts per acabar el tercer quart perquè una part del parquet del pavelló Fernando Martín es va bombar. Davant de la impossibilitat de reparar el desperfecte immediatament es va haver d'aturar el joc i l'ACB haurà d'informar durant els propers dies quan es reprèn el joc en un partit important, tant en la zona baixa com en la lluita per entrar als play-off.

En el moment de suspendre's el partit,el Montakit Fuenlabrada, que es troba a quatre victòries de diferència del Baxi, guanyava per 41-36 en un partit que els insulars estaven remuntant després de cedir per 22-10 en el primer parcial. El manresà Marc Garcia estava sent el màxim anotador de l'enfrontament, amb 12 punts, en el debut de Paco García a la banqueta madrilenya.