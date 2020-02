La jornada de tecnificació del Congost va acollir uns 250 joves judokes

Les instal·lacions del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès, al Complex Esportiu del Congost de Manresa, van acollir una jornada de pretecnificació de judo, activitat que forma part del programa de promoció i formació de la base.

Uns 250 nens i nenes d'Esport-7, Judo Moià, Judo Ripoll i les escoles de Torelló, Calders, Artés, Monsenyor Gibert i La Flama de Sant Fruitós, Ametllers de Sant Joan de Vilatorrada i les escoles manresanes La Sèquia, Ítaca, Oms i de Prat, Puigberenguer i Bages hi van participar en sessions de diferents categories segons l'edat, de prebenjamins a alevins. Les sessions van ser a càrrec dels professors David Roca, Maurici Casasayas Soler i els del Judo Ripoll i monitors de les diferents escoles. L'objectiu de la matinal, marcada per la dinàmica del joc com a element bàsic per a l'aprenentatge i coneixement, era oferir una introducció a la competició.