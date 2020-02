El desencert i el rebot visitant, factors decisius per a la derrota

El Baxi va anar gairebé sempre a remolc i no va poder capgirar un partit en què no es va trobar còmode en cap moment.



Avantatge per als sards (17-26)

Les jugades de tres punts dels sards van marcar l'inici del partit. Una acció de 2+1 d'Evans i dos triples van situar un 2-9 eixamplat a un 2-11. La defensa del Baxi, amb Sakho al mig i Magarity amb dues faltes, era deficient i Báez va entrar amb 6-13 en contra. Dulkys, per fi, va trencar la cobertura amb un triple. Però el Baxi no controlava els visitants, que es tornaven a escapar de nou punts després d'un triple alliberat de Pierre (9-18). En el tram final del període, el Baxi va trobar Kravish, que havia entrat a la pista per Sakho, i Vaulet, amb un 2-1, per mantenir-se dins el partit (14-20). El rebot ofensiu, però, era sard i això va provocar que, malgrat un triple de Pere Tomàs, Jerrells l'hi vagi tornar (17-26).



Augment de to físic (36-36)

El segon quart va veure un augment del nivell físic dels dos equips i també de les imprecisions. Aquesta dinàmica va beneficiar els manresans, que van trobar els llançaments exteriors de Guillem Jou, amb dos triples, i de Luke Nelson, amb un altre, per obligar Gianmarco Pozzeco a demanar temps mort amb un igualat 29-30, a sis minuts per al final del quart. Entre Kravish i un altre triple, ara de Pere Tomàs, van donar el primer avantatge als bagencs (34-30). Però el rebot va tornar a canviar de banda i el Sàsser ho va aprofitar per acostar-se (36-34), malgrat errar tirs lliures. El partit va entrar en uns minuts de sequera que va tancar Spissu amb dos tirs lliures (36-36).



Els rebots condicionen (48-54)

El tercer quart va començar amb una tècnica, la segona, al tècnic Pozzecco, que li va suposar la desqualificació per protestar una clara falta de Kravish, que va obrir una cella a Vitali. L'acció, com a Oostende, va semblar descentrar el Baxi, que es va tornar a veure a darrere després d'una antiesportiva a Vaulet (42-44). La defensa del Baxi era el que mantenia l'equip en el partit. Els rebots eren per als sards (2-8 en el quart) i l'atac no funcionava (42-46). Un triple de Vitali va obligar Pedro Martínez a demanar temps amb 42-49. Semblava que entre Mitrovic i Báez aixecaven el resultat, però el Baxi seguia cedint rebots i el Sàsser intentava escapar-se (48-54).



Els errors propis maten (61-64)

La falta de fluïdesa dels atacs es va traslladar a l'últim període. Bilan feia molt mal a la zona (52-58) i Martínez introduïa a la pista Kravish per trobar punts de manera infructuosa. Una gran combinació amb triple de Curtis Jerrells posava un altre cop els nou de diferència (52-61). Només Pere Tomàs semblava tenir arguments a cinc minuts per al final. Un triple de Báez a 4.26 donava esperança (56-61) i Nelson més amb el 59-63, però l'ofensiva seguia fallant i, a més, Báez es torçava un turmell. Però el Sàsser seguia fallant i va donar opcions. Mitrovic, des dels tirs lliures, va posar el 60-63 a 38 segons. El Sàsser va errar i els àrbitres van indicar una tècnica al segon entrenador, Edoardo Casalone, que va permetre Jou posar el 61-63 i al Baxi tenir l'última pilota a 8 segons. Però Nelson va errar la bomba. Bilan va ajudar ficant el segon tir lliure de la seva sèrie a 2,7 segons (61-64), però a Dulkys li va relliscar l'última bola.