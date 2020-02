Willian José és el nou objectiu blaugrana per reforçar la davantera

El davanter brasiler de la Reial Societat Willian José seria el nou número 1 en la llista de candidats a fitxar pel Barça, segons van informar ahir alguns mitjans de comunicació. L'atacant, titular de l'equip basc fins fa unes setmanes, va estar a punt de fitxar pel Tottenham en el recent mercat d'hivern, però finalment no es va consumar l'operació. Va tornar a les ordres d'Imanol Alguacil, l'entrenador dels bascos, però ha perdut la titularitat en benefici del suec Alexander Isak, que dijous va marcar dos gols al Reial Madrid en l'eliminació dels blancs de la Copa del Rei. Willian José tampoc no va entrar al camp com a suplent i el seu lloc el va ocupar el jove Barrenetxea.

Sembla que la principal dificultat de l'operació és econòmica, ja que una part dels drets del jugador pertanyen a un fons d'inversió. A més, les demandes de la Reial són altes. Ahir, el seu president, Jokin Aperribay, s'obria a un possible fitxatge d'un home que ja va estar a les ordres de Quique Setién quan aquest entrenava a Las Palmas.

El Barça espera que Dembélé sigui operat, el proper dimarts, per establir un període de recuperació i que la federació li doni permís per contractar un futbolista per rellevar-lo.