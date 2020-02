Barça-Getafe: Duel d'estils a la part alta de La Lliga

El Barcelona i el Getafe mesuraran dos estils antagònics al Camp Nou, escenari de l'enfrontament més igualat dels últims temps entre els dos equips gràcies al bon moment dels homes de José Bordalás, tercers a la classificació a set punts de distància del seu rival.

El Barcelona, després de la seva eliminació de la Copa del Rei la setmana passada a Bilbao (1-0), i després d'haver aixecat el partit al camp del Betis (2-3), se li apareixerà un dels fantasmes que l'ha perseguit durant anys. No és un altre que el futbol de Bordalás, que ha portat els dos tècnics a conviure amb certa tensió i que demà es revifaran la morbositat d'una salutació prèvia al xoc que no s'ha produït en anteriors trobades.

L'examen contra el Getafe és majúscul per al quadre blaugrana, i no només perquè el visita el tercer classificat. També pel patiment que experimenta davant rivals que el pressionen a dalt, per la contundència de l'equip madrileny i per un estil de futbol que pot treure de polleguera el quadre de Setién.

La bona notícia per al tècnic càntabre és que recuperarà el sancionat i també lesionat Gerard Piqué, que no va acabar el partit a Bilbao i va estar sancionat per al següent a Sevilla. Tornarà a un onze en el qual formarà parella amb Samuel Umtiti, ja que Clément Lenglet, autor del gol de la victòria contra el Betis, va acabar expulsat i complirà un partit de sanció.

A diferència del previst, el Barcelona ha pogut preparar el partit contra el Getafe amb més dies de descans i sense l'agenda carregada per partits entre setmana. No obstant això, manté la seva atenció posada en el mercat per contractar un davanter si finalment Laliga li concedeix el permís per la baixa de llarga durada d'Ousmane Dembélé, que aquesta setmana va ser operat d'una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta.

Davant l'absència de reforços, el Barcelona tornarà a treure endavant un trio amb el que té (Messi, Griezmann i Ansu Fati), tot i que contra el Sevilla, Setién va apostar per poblar el centre de camp amb més homes (Busquets, Sergi Roberto, De Jong i Arturo Vidal) i deixar el jove Ansu tot el partit a la banqueta, ja que els tres canvis que va fer només van afectar la defensa i potenciar la medul·lar.

Mentrestant, el Getafe intentarà reduir la diferència de set punts respecte al seu rival trencant una maledicció: mai, en els seus catorze enfrontaments amb el Barcelona, ha guanyat en el Camp Nou. Els seus millors registres, tres empats, els va aconseguir en les temporades 2007/08 (0-0), 2008/09 (1-1) i 2017/18 (0-0). Ara, Bordalás i els seus jugadors, intentaran assaltar un feu prohibit.

Per aconseguir-ho, haurà d'enfrontar-se a un equip absolutament oposat i que lluita per no despenjar-se del Reial Madrid en la seva lluita pel campionat. El Barcelona de Setién i el Getafe de Bordalás xoquen en idees i en propostes futbolístiques. Són absolutament diferents, però igualment vàlids.

Mentre el Getafe aposta per la pressió, l'asfíxia, la verticalitat, la intensitat i el joc directe, el Barcelona juga amb la possessió fins a límits insospitats, amb una sortida de la pilota controlada de manera innegociable i amb la mobilitat en recerca de la superioritat.

Sens dubte, serà un xoc interessant que el Getafe repetirà cinc dies després contra l'Ajax, el seu següent rival en unes jornades d'infart per a l'entitat madrilenya.

De moment, les ha resolt de forma brillant. Des que va perdre contra el Reial Madrid, ha guanyat el Leganés (0-3), el Betis (1-0), l'Athletic (0-2) i el cap de setmana el València (3-0) després de signar una exhibició amb la qual es va assentar en les posicions de Lliga de Campions.

El Camp Nou és el lloc perfecte per confirmar aquesta candidatura abans d'enfrontar-se l'Ajax i al Sevilla el proper cap de setmana en un altre duel clau per Europa. I, per aconseguir guanyar a Barcelona, Bordalás haurà d'afrontar la baixa d'un dels seus jugadors més valents: l'uruguaià Damián Suárez no podrà jugar per sanció.

Allan Nyom podria endarrerir la seva posició i les opcions de Bordalás a la zona dreta del centre de camp són variades: pot apostar pel brasiler Kenedy a cama canviada, per col·locar a Jaime Mata i donar la titularitat a Àngel amb Jorge Molina a dalt, o per situar a un altre al nigerià Etebo per apuntalar la zona mitjana.

Bordalás tampoc podrà comptar amb el portuguès Vitorino Antunes, amb molèsties físiques, mentre que ha deixat fora de la convocatòria per motius tècnics Francisco Portillo, Jason Remeseiro, Chema Rodríguez i el marroquí Fayçal Fajr.