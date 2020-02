L'Ajuntament anuncia un ajut per al CE Manresa en la presentació de #AlCongostiVola

La presentació de la primera iniciativa de la nova junta gestora del Centre d'Esports Manresa per revertir la compromesa situació econòmica del club va anar acompanyada de dues bones noves. La primera, una aportació econòmica extraordinària per part de l'Ajuntament i, la segona, la concreció de l'acord amb l'empresa de roba esportiva Hummel per liquidar el deute existent a terminis i, en conseqüència, la propera suspensió de l'embargament judicial dels comptes del club.

L'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Toni Massegú, van voler explicitar el seu suport a la nova junta gestora de l'entitat amb la seva presència en la presentació de la campanya de promoció del sorteig #AlCongostiVola. El CE Manresa et porta a Nova York. Junyent va voler agrair als membres de la gestora que «hagin entomat la situació en un moment crític. Assumeixen un risc que requereix el suport de la societat civil i del teixit empresarial de la ciutat». L'alcalde va anunciar que «a l'equip de govern municipal li sembla que cal donar una empenta econòmica al club a través d'una ajuda econòmica excepcional. El proper dijous la presentarem en comissió a tots els grups municipals i n'anunciarem la quantia, per aprovar-la en el ple municipal del 27 de febrer».

D'altra banda, Manel Villaplana, tresorer de la junta gestora, va detallar que «s'ha arribat a un acord amb l'empresa de roba esportiva Hummel per liquidar el deute pendent en sis mensualitats, a partir del mes de març».

Pel que fa al sorteig d'un viatge per a dues persones a Nova York, es va donar a conèixer que s'han imprès 10.000 butlletes que es podran adquirir en diversos establiments comercials gràcies a la implicació de Manresa Comerç. El preu de la butlleta és de 5 euros. El sorteig es farà el diumenge15 de març, coincidint amb la visita del CF Igualada al Nou Congost.