Navarcles ho té tot a punt per acollir la Ruta dels Senders

La Penya Ciclista de Navarcles organitza diumenge la 25a edició, la de les noces de plata, de la Ruta dels Senders, que coincideix amb la 28a edició de la Pedalada de BTT Sant Valentí. El 85% de l'itinerari que podran fer els ciclistes passa per senders del poble.

Per a la prova, no competitiva, s'han preparat tres circuits, un de 42 quilòmetres, un altre de 32 i un de curt de 20. Hi pot participar tothom que vulgui i que tingui més de setze anys. Els més petits hauran d'anar acompanyats d'un responsable. És limitada a 300 persones i començarà a dos quarts de nou del matí. Des d'una hora abans, es podran fer les incripcions a l'hostal Muntané. Els preus són de 14 euros per als federats i de 17 per als que no ho són, i hi haurà esmorzar, amb pa torrat, botifarra i vi o refresc per a tothom. Per a més informació es pot entrar a selenika.com/pcn o bé trucar al 93 827 00 37 en hores de comerç o al 93 831 00 58 de vuit del matí a nou del vespre.