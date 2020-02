Goalball, l'esport on tothom juga amb antifaç

L'ONCE ha celebrat aquest dissabte el XVI Campionat de Goalball per fomentar la inclusió de les persones cegues a la societat. L'esport enfronta dos equips de tres jugadors i consisteix a llançar la pilota rodant a l'altra banda del camp i intentar ficar-la dins la porteria. Una de les condicions imprescindibles del joc és que un dels integrants de l'equip sigui cec o tingui una discapacitat visual "greu". Tots els membres juguen amb antifaç i s'orienten a través del sentit auditiu i del tacte. "Per una persona amb discapacitat visual practicar un esport li comporta anar adquirint habilitats imprescindibles en el desenvolupament de la nostra vida", ha assegurat el director del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona, Manel Eiximeno.

Entre aquestes habilitats, l'especialista d'educació física del centre, David Huguet, destaca el desenvolupament de l'orientació a l'espai i la percepció auditiva. Per tal que els membres de l'equip es puguin ubicar durant el partit, les línies del camp estan marcades en relleu. La pilota, per la seva banda, porta uns picarols que permeten als jugadors seguir-ne el moviment.

"La pràctica de l'esport, anar a entrenament, compartir i participar com avui en una competició és molt positiu pels joves i és una eina fonamental per forjar la seva personalitat i, sobretot, les habilitats socials", ha assegurat Eiximeno.

A més, l'esport permet als nens sense discapacitat visual "fer-se a la idea" de quina és la realitat d'una persona sense visió i desenvolupar valors com l'empatia. "Jo, durant vint minuts, he estat en les mateixes circumstàncies que el meu company de classe que cada dia seu al meu costat i no veu res", ha assegurat el director del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona explicant les reflexions dels jugadors.

Més enllà de les adaptacions dels esports tradicionals a les persones sense visió, el goalball és "l'únic esport específic per a cecs", ha assegurat Eiximeno.

A l'edició d'enguany del campionat s'han presentat disset centres educatius de tota Catalunya, com l'escola Pia Sant Antoni, de Barcelona, o l'escola Amistat, de Figueres. Abans de la competició, tots els equips han entrenat en els seus centres educatius, després de rebre una formació impartida pel Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona. La lliga s'ha dividit en dues categories, la dels nens de primària i la dels de secundària.

El campionat està patrocinat per la Fundació Cruyff i ha estat organitzat pel Club d'Esports Adaptats per a Cecs Catalunya i el CRE ONCE Barcelona, amb el suport i col·laboració d'ONCE Catalunya i de la Federació Catalana d'Esports per a Cecs.

Actualment hi ha a Catalunya uns 1.200 alumnes amb deficiències visuals escolaritzats en els centres educatius. Aquests compten amb un suport específic en el marc del conveni de col·laboració signat des de l'any 1985, i renovat per últim cop el juliol de 2018, entre el departament d'Educació i l'ONCE.