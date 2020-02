El CE Manresa vol seguir pujant posicions avui a costa de l'Horta

El CE Manresa disposa avui d'una bona oportunitat per seguir escalant posicions si derrota l'Horta a l'estadi del Congost, en un partit que començarà a les dotze del migdia. Tot i que la promoció d'ascens encara es troba a més de dos partits de distància, la dinàmica del conjunt d'Andreu Peralta és molt positiva i, com a mínim, es volen sumar punts que ajudin a encaminar la permanència com més aviat millor.

Per al partit d'avui, els manresans tindran la baixa de Miguel Ángel Luque, lesionat, contra un conjunt barceloní que va començar bé l'any, en les posicions capdavanteres, però que últimament ha afluixat en les seves prestacions fins a situar-se dos punts a darrere dels bagencs.