El forrellat defensiu de l'Igualada, a punt de donar un nou triomf als blaus

Competitiu, ferm en defensa i capaç de lluitar per la permanència fins a l'última jornada de lliga. Així es va mostrar, ahir, l'Igualada de Marc Cabestany a les Comes. Amb un estil de joc antagònic al que va instaurar Mohamed El Yaagoubi, els blaus van estar a punt de sorprendre la Pobla de Mafumet, un dels millors equips de la competició. Només ho va impedir el gol encaixat al temps addicional després d'un absurd servei de cantonada (1 a 1).

L'alineació que va presentar Marc Cabestany ja permetia entreveure el pany i forrellat defensiu dels anoiencs. No en va, el tècnic egarenc va situar a l'equip inicial set especialistes en defensa.

El filial del Nàstic de Tarragona va entomar el repte, va acceptar la possessió de la pilota i va mirar de generar joc amb paciència i temperància. Però la Pobla de Mafumet va tardar 20 minuts a crear la primera ocasió de gol. Guillermo, d'esquena a porteria, va cedir una pilota enrere a Dani Molina, que aquest va rematar arran de la base del pal dret de la porteria blava (min 23).

Nil Pradas propicia l'avantatge

Els visitants no van tornar a generar cap oportunitat durant el primer temps, mentre els locals van transformar la seva única ocasió. Nil Pradas va conduir amb determinació un contracop i va assistir Èric González al punt de penal, que va atorgar avantatge a l'Igualada amb una rematada rasa executada amb mestria i serenor.

Els jugadors d'Albert Company van prémer l'accelerador ofensiu a la represa i liderats per Òscar Sanz i Karim van gaudir de cinc ocasions per empatar abans del minut 70. La més clara, una rematada al pal de Guillermo (min 67). No ho van aconseguir gràcies a l'exhibició de Pau Bosch. Al minut 93, el porter local va cedir un córner innecessari i Karim va empatar amb un xut creuat inapel·lable.