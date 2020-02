Joan Vilà, el delegat de 'tota la vida' del CE Moià, guardonat pel nou impuls que ha donat al club

En total es van repartir 21 premis en les categories de foment dels valors, jugador/a, entrenador/a, ètica esportiva, joc net, àrbitre/a i club i persona club. El tercer classificat de club i persona club va ser Joan Vilà, l'artífex del nou projecte social del CE Moià per «fer un pas més enllà del futbol», com ell mateix sempre comenta. Vilà va estar acompanyat del president del club, Paco Moral, d'un dels pioners de l'entitat, Joan Carles Redondo, Juanca, i de Jordi Sala, un altre dels destacats impulsors del nou CE Moià.

Vilà és el creador del nou full de ruta del club moianès. El descens del primer equip, la temporada passada, a Quarta Catalana, després de 28 anys en categories superiors, es va convertir en una oportunitat per replantejar quin havia de ser a partir d'ara el paper del club dins del poble. Aquest punt d'inflexió ha portat el club a anar més enllà del futbol. Vilà, delegat de tota la vida de l'entitat, ha estat l'ideòleg de convertir el CE Moià en un club social, que recupera els valors com el compromís i la responsabilitat social per al poble, per sobre de la mateixa competició. Un mirall per a les següents generacions del club. S'han impulsat accions perquè el poble s'adoni que el futbol pot ajudar moltes persones amb dificultats.

Un exemple és en el cas de Joan Carles Redondo, que a causa del seu estat de salut ja no pot anar sol al camp. El club facilita el desplaçament amb un servei de recollida i tornada a casa, que provoca un estímul positiu en aquest soci per poder anar a gaudir del futbol cada 15 dies. També es fa amb els avis de la residència i amb qualsevol persona amb mobilitat reduïda.