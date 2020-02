L'Igualada Rigat vol vèncer el Caldes a les Comes per consolidar el tercer lloc

La transcendent victòria assolida dimarts a Taradell per l'Igualada Rigat HC (6 a 9), combinada amb la derrota del Noia a Sant Hipòlit de Voltregà (3 a 2), va permetre recuperar la tercera posició a l'OK Lliga als arlequinats quan només falten cinc partits per al final de la fase regular.

Aquest fet dona més transcedència al partit que els igualadins juguen avui (18 hores) a les Comes contra el vuitè, l'incòmode CH Caldes Recam Làser. No en va, els vallesans van infligir la segona derrota del curs als jugadors de Francesc Linares (5 a 3), en la novena jornada de la competició.

El tècnic de l'Igualada Rigat, tal com publica el blog de l'entitat, va transmetre als seus jugadors la reflexió següent en l'únic entrenament que els arlequinats han pogut fer per preparar el partit: «Qui ens ho havia de dir en començar la temporada. Tercers a la lliga, amb opcions a Europa... No cal remarcar la importància del partit amb el Caldes. Ara és el moment d'anar a totes. Si estem tots concentrats, podrem rematar la feina feta. I tot passa per la victòria en el partit de dissabte», per avui.



Convocatòria d'eleccions

D'altra banda, la junta gestora de l'Igualada HC ha convocat eleccions a la presidència de l'entitat. La votació se celebrarà el proper dissabte, 4 d'abril, si es presenta més d'una candidatura.