El Pànxing Puigcerdà queda fora dels play-off arxiu particular

En el Campionat d'Espanya de cúrling , el Puigcerdà Pànxing va veure com se li escapava la possibilitat de ser als play-offs de lluita pel títol de Primera Divisió. L'equip de la Cerdanya va acabar la primera fase de la competició, a Jaca, en sisena posició (dels deu equips que formen el grup). Per aquest motiu, en la segona jornada, que també tindrà lloc a Jaca, el conjunt ceretà haurà de lluitar per evitar les places de descens de la màxima categoria.