Un erràtic i poc tens Cadí s'estavella contra el mur defensiu del Bembibre

Ni tan sols a la pròrroga es va poder refer el Cadí del desastre de partit contra el cuer. El conjunt de la Seu, erràtic i mancat d'intensitat, de tensió, en moltes fases del partit, va forçar el temps suplementari contra tot pronòstic. Però ni això li va servir per derrotar el Bembibre. Les urgellenques es van estavellar contra el mur defensiu plantejat per les noies que entrena Pepe Vázquez i d'aquesta manera van perdre a casa el que havien sumat a Tenerife.

Ja d'entrada va evidenciar-se que faltava guspira, nervi. Bernat Canut ja havia avisat les seves jugadores que si algú es pensava que seria fàcil contra el cuer -el Bembibre és una de les bèsties negres històriques del Cadí- anava errat. I així va ser. Les lleoneses van plantejar un partit molt seriós. Va estar sòlides en defensa i van tenir segurament més encert que de costum en atac.

Excepte els compassos inicials, en què les urgellenques van arribar a tenir nou punts de marge (18-9), les foranes van sempre marcar el ritme del partit. Al Cadí li va faltar encert però, sobretot, la predisposició no va ser la millor possible. Haurien pogut vèncer abans del temps extra però Wiese va desaprofitar el que més tard Ariadna Pujol solucionaria amb un triple per forçar una pròrroga en què el Bembibre va tornar a ser bastant superior.