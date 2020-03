Els manresans se situen desens després de sumar tres punts sense jugar

Tots els equips de Tercera Divisió tenen dues jornades plàcides al llarg de la competició, en les quals no han de patir pel resultat. I és que l'exclusió del Reus fa que tant a la primera com a la segona volta tothom sumi els tres punts quan, per calendari, li correspondria jugar amb els reusencs. Això és el que va passar ahir al Manresa. Amb aquests tres punts, els d'Andreu Peralta ja en tenen 38, molt a prop de les xifres que es comenten de 42 a 45 punts que són les que matemàticament solen ser suficients per salvar la categoria.

A més, la victòria sense jugar d'ahir situa el Manresa en una destacada desena posició, davant de clubs consolidats a la categoria com el Castelldefels, l'Horta i el Santfeliuenc, entre d'altres.

Fins ara, i malgrat els problemes que té la plantilla i el cos tècnic per cobrar, el Manresa ha tingut una trajectòria molt regular, sense uns alts i baixos molt grans. Ha rendibilitzat prou bé els 36 gols que té a favor, i amb 27, és una de les formacions menys golejades. Els manresans encara tenen per disputar dotze jornades amb un calendari força complicat ja que haurà de jugar amb els nou equips que té al davant, Hospitalet, Ter-rassa, Sant Andreu, Europa, Vilafranca, Peralada, Vilassar, Pobla Mafumet i Granollers. A més a més, se les haurà amb l'Igualada, el Banyoles i el San Cristóbal.

Diumenge, els blanc-i-vermells hauran de visitar la Pobla Mafumet (17 h). El filial del Gimnàstic de Tarragona va tenir una arrancada espectacular, va guanyar les primeres set jornades, però algunes crisis de resultats l'han fet baixar moltes posicions i ara és vuitè.