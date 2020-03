El Vilatorrada fa mal a la pintura i en els triples i es desfà del Molins

El Club Bàsquet Vilatorrada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, aquesta vegada en la visita d'un Molins que va anar al dar-rere durant la majoria de l'enfrontament.

En el primer quart, els jugadors dirigits per Josep Ferre van practicar un joc ràpid i van fer una bona defensa, i això els va permetre obtenir quatre punts de marge al final del període (16-12). En el segon, es va mantenir la mateixa tònica, i els homes de Sant Joan de Vilatorrada van ampliar la diferència fins als onze punts a la mitja part (36-25).

En tornar dels vestidors va arribar el moment clau del partit. Els bagencs van fer mal en el joc interior, i posteriorment van clavar tres triples de forma consecutiva per trencar definitivament el duel i obtenir una màxima renda de 25 punts, que es van veure reduïts a 21 al final del tercer quart. En els darrers deu minuts, amb tot de cara, els jugadors locals es van relaxar fruit del gran esforç realitzat anteriorment i els visitants ho van aprofitar per escurçar la distància i per anar a buscar el bàsquet average particular (al partit d'anada havien guanyat de tretze punts). Al final ho van aconseguir a mitges, ja que el van empatar.