Setién revela a El Periódico que «hem demanat perdó pel tema Sarabia»

El tècnic del Barça, Quique Setién, ha revelat, en una entrevista que publica avui El Periódico, que tant ell, com el segon entrenador, Eder Sarabia, ja s'han disculpat pel comportament d'aquest en el Madrid-Barça de diumenge, en què va ser caçat desaprovant el joc de l'equip.

Setién explica que «aquesta situació m'ha afectat molt. Penso en el club i en la seva imatge. Ens poden criticar perquè fas malament els canvis o planteges malament els partits, però no pel comportament». El preparador cantàbric explica que «Eder és un noi que té un gran temperament, un fet que ens va molt bé per a algunes coses. Però ha d'aprendre a controlar-se. Tracta de millorar aquest tema perquè ja hem viscut situacions d'aquestes, que cada cop són més esporàdiques».

Així, «hem parlat del tema. Ja hem demanat les disculpes que hem de demanar. I sobretot perquè, al final, és culpa meva. He de controlar aquestes coses». Preguntat sobre davant de qui s'ha disculpat, respon que «davant de tots. És un comportament que no hauríem de tenir perquè hi ha una altra manera de dir les coses. No és qüestió de donar explicacions a la plantilla. No estem a gust amb aquestes coses. És un error que hem comès i que hem de tractar d'evitar-lo».



Una dimensió massa gran

De tota manera, Setién també opina que «és una mica vergonyós que això es converteixi en una notícia i adquireixi aquesta dimensió. Això sí que és vergonyós. Que els mitjans utilitzin una càmera que t'està seguint permanentment a la banqueta. És un fet que s'hauria d'erradicar, això s'hauria d'acabar. No pots estar tot el dia amb la mà a la boca».

Setién admet que sabien que podia passar perquè «hi ha gent que viu d'això, és lamentable, però és així. Per això has d'anar amb compte. Vull que el meu comportament aquí sigui irreprotxable. Represento el Barça i he d'anar alerta amb tot».