El Monbus Igualada surt guanyador del frec a frec final amb el líder

El Monbus Igualada va tombar el líder del grup C-A de la Lliga EBA, el Vic-Universitat de Vic, en un matx molt anivellat que es va disputar a les Comes i que es va haver de resoldre en un frec a frec al tram final en el qual l'aportació d'Eduard Tejero va resultar del tot decisiva per donar la victòria al seu equip.

Al final del duel, el tècnic anoienc Jordi Martí va declarar que «avui hem jugat al nivell de l'equip més regular de la lliga com és el Vic, un autèntic equipàs. S'ha vist un partit de màxim nivell i cal estar orgullosos del que fa any rere any aquest col·lectiu».