Jordi Martí: «La salut és més important que el bàsquet»

«No ens pensàvem que pogués passar mai això. Però el que hem de fer és creure en el que ens han dit, quedar-nos a casa. La salut és el més important, molt més que el bàsquet. I ara més». Jordi Martí, nascut a Olesa de Montserrat l'any 1974 i que és resident a la capital de l'Anoia des de fa una dècada, viu aquests dies de confinament amb calma i atent a les notícies. Ho fa des de casa, en companyia de la seva dona i els quatre fills; un de 6 anys, dos bessons de 4 i un de petit, de només un.

Jordi Martí es va acomiadar de la plantilla del Monbus Igualada ja fa uns quants dies. L'equip, segon al seu grup de lliga EBA i que va guanyar el líder Vic en l'última jornada, no sap quan es retrobarà. «Vam fer el darrer entrenament dimecres a la pista d'una escola perquè ja es va tancar les Comes. No sé què pot passar. Podria passar que totes les competicions no es tornin a reprendre; o bé que sí que ho facin, però amb calendaris comprimits».

De la plantilla del CB Igualada, els que viuen a la mateixa ciutat són Edu Burgès, Miquel Benito, Carles Fons, Jordi Torres i també el senegalès Pape Bocar Sall, qui a més a més de jugar-hi estudia en un institut de la capital de l'Anoia. Jaume Torres viu a Vilanova i la Geltrú i no l'afecta el confinament, com tampoc als manresans Edu Tejero, Pau Camí i Sergi Car-rión, ni a Roger Pérez, resident a Vilafranca, ni a Oriol Mateu, que viu al Vendrell. Eloi Sadurní, que és el preparador físic, ha fet tot un programa adreçat als jugadors per mantenir la forma malgrat unes circumstàncies tan especials.

Jordi Martí, que es troba en la seva quarta temporada de primer tècnic del CB Igualada en la que és la segona etapa al capdavant del sènior masculí, s'emociona en valorar la resposta ciutadana al confinament per l'impacte del coronavirus. «Sento molt orgull per com s'ho ha agafat la gent, tant a Igualada com als altres pobles de la Conca d'Òdena. Veig tothom amb un alt grau de sensibilització. I es fa amb tranquil·litat. Crec que hi ajuda que hi ha molta informació. Des de l'Ajuntament, a banda de colors polítics i personalismes, hi ha molta comunicació, cada dia es van actualitzant dades, s'han donat uns consells clars i això ha contribuït a la calma. S'ha entès que la separació social és clau i, en el nostre cas, el confinament és un afegit per la incidència de casos més gran que en altres llocs».

Jordi Martí, que fa de mestre als Escolapis d'Olesa, és casat amb Carlota Bausili, una exjugadora de bàsquet i molt vinculada tant al món sanitari en general com a l'Hospital d'Igualada, on exerceix de dentista i ortodoncista. Martí explica que «allà s'ha viscut i es viu aquesta crisi amb intensitat, amb força persones afectades. Però crec que s'ha portat prou bé. En tot cas, el que haurem de ser ben conscients, i pel que m'arriba de qui té més informacions i disposa de coneixements sobre el tema, és que l'epidèmia creixerà durant els propers dies i afectarà una bona part de la població».

Jordi Martí fa molts anys que és entrenador, més de deu pel que fa a la lliga EBA. Després de la seva primera etapa a l'Igualada, va entrenar el Valls (que va pujar fins a la LEB Bronze) i el Cornellà.

En l'Igualada, els darrers anys han estat de grans resultats. La temporada passada l'equip es va classificar per a la fase d'ascens cap a la LEB Plata, que es va celebrar a la ciutat d'Algesires. I va estar a punt de pujar. «Sí, hauríem ascendit. El club, el patrocinador i les institucions volien complir els requisits, hi havia un absolut suport». Hi ha dos grups, dividits per zona territorial (Est i Oest), en aquesta categoria estatal.

De moment, la temporada dins l'EBA era ben positiva. L'Igualada és segon a 2 victòries del líder Vic (amb l'average per als anoiencs) i les 4 derrotes rebudes han estat contra el Quart, el SESE el Martorell i el Martinenc.