Sergi Roberto: «Durant el confinament aprofito per aprendre a cuinar»

El jugador del Barcelona Sergi Roberto ha confessat que durant el confinament, a causa del coronavirus, està aprenent a cuinar, una habilitat que no havia desenvolupat abans de l'expansió de la pandèmia.

"El que sabia fins ara de cuina era una mica bàsic, perquè a la Ciutat Esportiva tenim els cuiners que ens fan el menjar i la meva dona és la que sempre cuina a casa, però ara jo també estic fent les meves coses", ha revelat durant una entrevista en directe difosa pel club català.

Sergi Roberto ha confessat estar seguint "a gent que penja les seves receptes a Instagram" i ha dit estar "sorprès" per aquesta nova afició: "La veritat és que estic cuinant més que mai".

El del planter passa aquestes setmanes de quarantena, al seu domicili, al costat de la seva dona, la model Coral Simanovitx, la seva filla Kaia i el seu gos Baloo.

"Això de no sortir de casa és difícil, però dins del dolent, també té coses bones, com tenir més temps per jugar amb la meva filla. La rutina del dia a dia la veritat és que me la va marcant una mica ella", ha explicat Sergi Roberto.

Com la resta de membres de la plantilla blaugrana, Sergi Roberto rep una planificació setmanal d'entrenaments del cos tècnic. Encara que a ell no li agrada entrenar-se en solitari, sinó que prefereix fer-ho acompanyat.

"Cada dia segueixo les pautes que ens manen i acostumo a entrenar-me amb els meus amics de Reus a la tarda, tots alhora. Ens motivem els uns als altres i anem parlant una mica durant els descansos. Així és més fàcil, perquè entrenar sol és més avorrit", ha afirmat.

Lògicament, el que més anhela el jugador del Barça és "anar a entrenar i estar amb els companys" i, sobretot, tornar a jugar partits.

"Al final el que més ens agrada és competir cada setmana o cada tres dies i això és el que més trobo a faltar. A vegades, veig partits repetits per la tele i encara m'entren més ganes de jugar", ha confessat.

Sergi Roberto llueix aquests dies el pèl curt, una aparença que s'ha posat de moda durant el confinament, però ell ha assegurat que no ho ha fet per seguir la tendència, com alguns dels seus amics. "Jo m'ho vaig tallar just abans de la quarantena, ja tenia pensat fer-ho. I quan això acabi, continuaré amb aquest cabell", ha sentenciat