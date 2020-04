Diversos alcaldes francesos se mostren contraris a un Tour a porta tancada

Diversos alcaldes de localitats que havien de ser protagonistes del Tour de França, programat entre el 27 de juny i el 19 de juliol, faran front comú contra una possible ronda gala a porta tancada, ja que consideren que això aniria en contra de la tradició de la prova i contra els valors del ciclisme.

El director del Tour de França, Christian Prudhomme, va assegurar que la prova no es faria a porta tancada, i els alcaldes se sumen a aquesta iniciativa. Però la ministra d'Esports de França, Roxana Maracineanu, ha assegurat a France Bleu que el model econòmic del Tour es basa en els drets televisius i en els mitjans, no a la taquilla d'aficionats.

L'opinió dels alcaldes al respecte és unànime, segons han indicat diversos d'ells a L'Équipe. Tots ells esperen importants beneficis econòmics, però també una celebració popular. "Un Tour de França a porta tancada no és un Tour de França", va assegurar el regidor de Loudenvielle, localitat que acolliria l'arribada de la vuitena etapa, Noël Lacaze.

"Seria una carrera ordinària. El Tour és una celebració, és tot el que comporta, és tota l'estimulació que existeix, és un immens goig social al país. Un Tour de França a porta tancada no vol dir res. No hi hauria interès", argumentat.

Posició compartida per Michel Tanca, alcalde de Privas, on acabarà la cinquena etapa. "Ni tan sols és concebible fer-se a porta tancada en la mesura que compromet a les comunitats, compromet fons públics, amb un retorn gairebé nul. El Tour de França també hi és pels recorreguts pels quals passa, no és només l'enfrontament esportiu ", ha apuntat.

L'edil de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, com a representant de la localitat per la qual passaria l'etapa 19, creu que no té "molt sentit" organitzar una carrera de més de 3.500 quilòmetres a porta tancada. "Em sembla totalment impossible", ha opinat.

A hores d'ara, és una incògnita si es disputarà, amb normalitat o a porta tancada, o no es disputarà el Tour. "En temps ordinaris, el Tour és una celebració. Si no pogués tenir lloc o si hagués de posposar, seria un trencacors per a molts, però això significaria que la situació sanitària no ho va fer possible", va apel·lar Debat.

"El Tour de França és un gran festival popular, es necessita gent a les carreteres, tots han de poder divertir-se", va afegir l'alcalde Daniel Spagnou, la ciutat de Sisteron serà l'escenari d'una arribada i d'una sortida en la primera setmana. "O ho fem com de costum, o no ho fem en absolut", ha defensat.