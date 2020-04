Vives: Si per alguna cosa es distingeix el Barça és per ser un club democràtic

El Barça ha viscut la seva particular setmana de Passió. A la crisi del coronavirus amb la corresponent retallada de sous, s'hi ha afegit aquests dies la crisi institucional, que s'ha agreujat els darrers dies amb la dimissió de sis directius i amb les greus acusacions de corrupció fetes per un d'ells, del vicepresident Emili Rousaud.

El portaveu de la junta directiva del FC Barcelona, el manresà Josep Vives, ha deixat clar que l'acusació del ja exdirectiu Emili Rousaud de corrupció en el club blaugrana és «radicalment falsa», i ha apuntat que el Barça és «un club profundament democràtic», i que va ser el president Josep Maria Bartomeu qui va decidir una remodelació de la junta.

«El senyor Rousaud falta a la veritat, ha formulat una acusació que és radicalment falsa. No hi ha cap conducta susceptible de corrupció en la gestió de Barça. Per formular una acusació d'aquesta naturalesa es requereixen proves i no hi ha cap prova», va comentar Vives, i va indicar que Rousaud, un dels sis directius que ha presentat la seva dimissió aquesta setmana, va actuar de manera «incoherent» si creia en la seva acusació. «Quan parlem de cor-rupció parlem de ficar la mà a la caixa, com ha dit ell, i això no ho ha fet ningú de la junta directiva, ni ningú al Barça. En tot cas, en la gestió d'un club com el Barça hi pot haver errors i encerts com en qualsevol gestió».

«En tot cas, si un té un càrrec tan important com el que tenia fins ara el senyor Rousaud i tenia aquests indicis, jo crec que hauria de haver-ho denunciat i haver renunciat al seu càrrec. És una incoherència bastant greu perquè fins i tot el poden titllar de còmplice», ha afegit el portaveu del Barça.

Vives va remetre el comunicat del Barça del divendres per explicar les dimissions al club, com a part de «la remodelació de la junta impulsada pel president Bartomeu. Si hi ha alguna cosa que distingeix el Barça és que és un club profundament democràtic, on la discrepància sempre s'interpreta des del punt de vista que enriqueix», ha apuntat.

«Hi ha hagut discrepància i això no vol dir que la gent sobri. En els propers dies tindrem la foto definitiva de la junta directiva amb els nous càrrecs i potser alguna incorporació fins al juny del 2021», va afegir. A més, i també perquè Rousaud va vincular aquests canvis a l'auditoria oberta al club pel cas de les xarxes socials, Vives va dir que no es pot parlar d'un procés en marxa. «Hi ha una auditoria en marxa que no ha acabat per la Covid-19, i quan acabi hi haurà conclusions, estar especulant només fa contaminar l'auditoria. Quan s'acabi es tindrà una imatge clara del que ha passat aquí i després podrem donar resposta a moltes qüestions», ha explicat, citant una carta de l'empresa que pretén donar transparència al conegut com a Barçagate.