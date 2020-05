El futbol amateur tindrà ascensos però no se n'aclareixen tots els noms

Tothom esperava ahir que l'assemblea de la Federació Catalana de Futbol acabés amb una llista d'equips ascendits a categories superiors, un cop suspeses les competicions amateurs de futbol per culpa de la Covid-19, però no va ser així. Per la nota feta pública es poden arribar a intuir quins equips ascendeixen, un cop confirmat que no hi haurà descensos, però no hauria sobrat una explicació més aclaridora. El pla de competició, que suposa situacions diferents depenent del nombre de partits jugats en tots els grups i dels equips que acabin amb millor coeficient, determinarà en molts casos qui jugarà en una categoria superior. I de casa nostra, si no hi ha canvis, fins a dotze equips se'n beneficien.

Així, el Solsona és l'equip que arribarà més amunt, a Primera Catalana, en cas que es faci valer que és el millor segon dels sis grups de Segona. El superàvit de formacions en aquesta categoria, la cinquena des de l'elit, pot provocar que hi hagi tres grups la temporada vinent.

De Tercera cap a Segona Catalan pujarien fins a quatre formacions. La Pirinaica celebra l'estrena del camp de gespa artificial amb la millor fita de la seva història. Va acabar la lliga empatat amb l' Avià, però és primer per gol averatge general. Justament tots dos equips havien de jugar la setmana en què es va aturar tot. De tota manera, el conjunt del Berguedà també ascendiria a Segona perquè és un dels millors segons classificats. També pugen, des de Tercera a Segona, l' Organyà de manera indiscutible, ja que era líder, i l' Òdena, un dels millors segons.

De Quarta a Tercera, quatre equips ascendirien segur. Es tracta del Berga B, la Pirinaica B (que faria doblet d'èxits), el Moià i l' Esparreguera. També sembla que aconseguiran l'objectiu l' Alt Berguedà, l' Estación i el Vilanova del Camí, com a segons classificats, tot i que caldrà estar atents al ball de xifres d'una categoria en què hi ha 24 grups i en què, sense haver-hi cap descens, hi pot haver poques formacions l'any vinent.



Salvats per la campana

El que sí que se sap segur és que no hi haurà descensos i que, per tant, els conjunts que estaven suportant una temporada complicada tindran una nova oportunitat, si es pot jugar sense problemes, en el proper exercici. És el cas del Martorell, que encara no estava enterrat a Primera Catalana però que hauria hagut de lluitar molt. També se salven el San Mauro i el Sallent a Segona i, de Tercera, conjunts com el Fruitosenc, el Santpedor o l' Anoia.

En les categories de base, la nota federativa encara era més críptica en apuntar a la necessitat o no de cobrir vacants i al fet que en aquestes categories és millor aprendre que no guanyar i es podria trencar «l'estructura piramidal» actual. Caldrà esperar més.