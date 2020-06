El Nat's de Sant Fruitós obre de nou les dues piscines amb èxit d'acollida

Torna l'activitat al Nat's de Sant Fruitós. El centre de natació i esports bagenc ha obert de moment les dues piscines i ho ha fet amb un gran èxit d'acollida, amb 108 persones el primer dia de les 180 possibles que poden anar-hi, demanant cita prèvia.

Tot fa indicar que és la primera piscina que ha obert a la comarca, i Albert Canal, gerent del gimnàs, es mostra molt feliç de poder tornar a obrir. «Molta gent ens ho demanava pel carrer i la veritat és que hem viscut molts bons moments en aquests dos primers dies de reobertura», explica. «Hi ha persones que, per la circumstància que sigui, només poden practicar esport a la piscina i per a elles ha estat molt emotiu poder tornar», assegura Canal.



Sis nedadors per piscina

La reobertura de les piscines del Nat's ha estat amb cita prèvia i amb franges horàries. Els usuaris poden estar un màxim de 55 minuts a les instal·lacions i a cada piscina només pot haver-hi sis persones, dotze en total per cada hora que es demana.

«Els donem un temps inicial perquè es puguin canviar i després també uns minuts per dutxar-se dins a aquests 55 minuts. Després tenim nosaltres un temps per netejar-ho i desinfectar-ho tot abans no entrin els nedadors de la següent hora reservada», explica detalladament Canal.

L'horari d'obertura és de 6.30 a 21.30 hores de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores els dissabtes i de 8.00 a 14.00 hores els diumenges. «L'hora final és l'última de franja, és a dir, si reserves el diumenge a les 14 hores podràs estar a les instal·lacions fins a les 14.55», explica Canal.

A més, els usuaris només podran reservar cada dos dies. «Tenint en compte la nova capacitat és una bona manera que pugui venir tothom que tingui ganes de tornar a nedar a la piscina», afirma Albert Canal.