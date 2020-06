La planificació de la nova temporada ja està en marxa

? Un cop ha passat tota la eufòria, el CF Solsona ja està preparant la propera temporada, la qual serà molt exigent. «No serà gens fàcil i, a més, tindrem molt complicat fitxar. Geogràficament no podem accedir a tants jugadors com altres clubs», explica David Andreu. La idea dels tècnics del club és poder fitxar jugadors que estiguin compromesos amb el projecte i que els futbolistes que continuen hagin de treballar encara més, ja que la competició es tornarà més dura que fins ara. No obstant això, ambdós entrenadors tenen clar que el nucli del primer equip seguirà al club i amb un paper fonamental. «Tenim una columna vertebral que seguirà sent la protagonista del nostre equip. Ara falta només incorporar jugadors amb experiència a la categoria per tenir la mescla perfecta», assegura Joan Corominas. Els entrenadors bagencs creuen que la millor manera de convèncer als nous jugadors serà «explicar la il·lusió amb la qual es treballa al club i que tots gaudiran de minuts». L'entitat ja ha començat a contactar amb futbolistes per a poder-se incorporar en el nou curs.