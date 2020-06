La jove davantera Arlet Prat fa el salt del Berga al Barça des de Puig-reig

Arlet Prat ha fet un salt. Un gran salt que l'ha portat al FC Barcelona després de cinc anys d'aprenentatge al CE Berga. Prat, d'onze anys, és de Puig-reig i ja feia unes quantes temporades que els tècnics blaugrana seguien la trajectòria d'aquesta jove jugadora, fins al punt que en força ocasions ha participat en entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper.



Fins ara, Arlet Prat ha jugat en la seva corresponent categoria per edat, però en un equip format bàsicament per nens. En alguna ocasió, i sobretot aquesta darrera temporada, també ha disputat, esporàdicament, partits de l'equip infantil femení del mateix CE Berga, malgrat tenir dos anys menys que la majoria de les companyes, i ha destacat tot i aquesta circumstància i, com amb els nens, en la modalitat de futbol 7.



Normalment, Arlet Prat juga de davantera, però també en les posicions ofensives a la banda, tant a la dreta com a l'esquerra. Té facilitat golejadora, és ràpida, hàbil i té tècnica amb la pilota; se sacrifica amb el seu joc per l'equip i és molt lluitadora. Prat va iniciar-se en el club del seu poble, Puig-reig, però només podia entrenar-s'hi, tenint en compte que, amb cinc anys, encara no podia jugar els partits dels prebenjamins.

Contra equips masculins



La temporada següent va anar al CE Berga, on ha jugat fins ara, en els prebenjamins, benjamins i alevins. El proper curs serà aleví de segon any i amb el Barça formarà part de l'aleví E, destinat a les nenes d'aquesta categoria, totes elles, com Arlet Prat, escollides per les seves qualitats. Aquesta formació blaugrana disputarà la corresponent lliga masculina per evitar golejades cada cap de setmana si ho fan en la femenina (només tenen l'oposició de l'equip del RCE Espanyol). El que busca el FC Barcelona amb aquesta decisió és que les jugadores no s'acomodin i s'hagin d'espavilar per superar els compromisos setmanals jugant contra nens.



Des de ben petita, Arlet Prat ha tingut la pilota sempre als peus, i ha aprofitat qualsevol ocasió per practicar, sobretot acompanyant el seu pare, Joan Prat, entrenador, ara del CE Puig-reig, però anteriorment també del CE Berga, CF Igualada o UE Avià, entre d'altres.



El mateix Joan Prat ha mostrat la seva satisfacció pel fitxatge de la seva filla pel Barça: «Estem molt contents, a veure com li va. Ella ho ha de provar, malgrat els sacrificis que també comporta el canvi. Haurà de baixar a Barcelona tres cops per setmana per entrenar-se, i a més el partit, dissabte o diumenge. Per a desplaçaments, també hi ha altres pares que tenen nenes a l'equip i són de la zona».