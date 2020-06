L'Espanyol perd per la mínima al camp del Betis i s'enfonsa a la classificació

L'Espanyol va perdre per 0-1 en la seva visita a l'Betis i s'enfonsa sense remissió com a cuer de Primera, incapaç d'acostar-se a una salvació que ara té a 8 punts, després d'un partit gris en què l'equip d'Alexis Trujillo va aprofitar la debilitat del seu rival per prendre oxigen i allunyar-se de la davallada.

Després d'una primera part d'escassa qualitat, tot i que de mes domini local, en la segona aviat el central Marc Bartra va posar el 1-0 de cap a la sortida d'un córner botat per Sergio Canales, i des d'aquí el Betis va controlar bé davant un Espanyol sense recursos per a l'menys forçar l'empat, ni tan sols en una claríssima de el xinès Wu Llei quan es moria el partit.

En un Villamarín buit pel protocol contra la pandèmia i en l'estrena d'Alexis Trujillo, després de passar de el despatx a la banqueta bètic per la destitució de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', es mesuraven dos equips molt necessitats, aclaparats per la seva mala situació en la taula, especialment l'Espanyol, cuer a 8 punts de la salvació.

Al Betis, obligat a guanyar per primera vegada després de la parada, Alexis va reforçar la seva defensa amb el marroquí Zou Feddal com a tercer central al costat de l'algerià Mandi i Marc Bartra, en l'únic canvi respecte a la derrota a Bilbao (1-0) davant als sis de l'tècnic espanyolista, Abelardo Fernández, amb baixes enrere per les sancions de Bernardo i Cabrera i, de sortida, amb Raúl de Tomás suplent.

El xoc va arrencar amb l'Espanyol animat en atac, volent rendibilitzar la velocitat de Adrià Embarba i de Víctor Campuzano per connectar amb l'argentí Jonathan Calleri, el que va propiciar la primera ocasió en un mà a mà en el qual el jove del planter no va controlar bé davant Joel Robles.

No obstant això, els verd-i- blancs, motivats per revertir la seva mala situació -a 8 punts de l'descens- i una temporada qualificada aquesta setmana com "fracàs" pel seu president, Ángel Haro, es van apoderar aviat de el joc, amb l'argentí Guido Rodríguez, el mexicà Andrés Guardado i Sergio Canales manant al centre de camp, i van poder obrir el marcador.

Mandi va poder fer-ho als 8 minuts, però, totalment sol dins l'àrea, va desaprofitar l'ocasió a l'rematar de defectuosament un centre, i també el francès Nabil Fekir poc abans de l'aturada per la hidratació a la mitja hora, encara que el seu bon llançament de falta el va detenir sense dificultats Diego López.

Tots dos equips van mantenir una forta pugna en la medul·lar en un xoc competit i amb poques opcions de gol amb el Betis portant més la iniciativa, però sense gaire profunditat, i l'Espanyol a l'espera de caçar una bona contra, com la que va malmetre Calleri a 5 minuts de la mitja part, a l'arribar ràpid Mandi i aclarir a córner.

Al vestidor, Alexis va haver alliçonar els seus pupils davant la falta d'espurna i la primera meitat mediocre i sense idees ofensives signada pel seu equip, el que li va donar els seus fruits a la represa, ja que el Betis va sortir a camp amb més intensitat i concentració.

Així, als 3 minuts, el Betis va materialitzar en el 1-0 la primera que va tenir: un cop de cap de Bartra en un córner que va botar Canals i en el qual va col·laborar Iturraspe, molt tou a l'saltar davant el català al primer pal, i encara que Campuzano, el més incisiu dels periquitos, va replicar aviat, al 50, va rematar amb l'esquerra a al lateral de la xarxa.

Després d'un avís de Fekir, Abelardo va reaccionar amb tres canvis d'una tacada. No li quedava una altra. Amb el seu equip enfonsat, deprimit després de l'gol, va refrescar el mig camp amb Óscar Melendo per Iturraspe i va renovar completament l'atac amb el xinès Wu Llei i Raúl de Tomás, baixa en les dues últimes jornades per lesió, per Calleri, molt perdut i lent, i Campuzano, que ho va intentar sempre.

Tot i això, a l'Espanyol, molt tocat anímicament, li va costar un món calibrar la seva brúixola i trobar la via per fer mal als locals, i encara que va voler rebel·lar-se, la seva resposta va ser estèril, tremendament insuficient davant un Betis que, sense brillantor alguna, va disposar d'un parell d'ocasions en tirs de Fekir per ampliar la seva renda.

Als espanyolistes els va faltar força, claredat i qualitat i efectivitat en atac, ja que el xinès Wu Llei va tenir el 1-1 als 89 minuts però, a boca de canó a l'àrea petita, va fallar amb estrèpit a la treure-li la pilota amb una mà Joel després 01:00 genial 'passada de la mort' de l'planter Nico Melamed.

L'empat li valia de poc a el conjunt català, però ni això, i veu impotent com els amenaça encara més el descens, mentre que el Betis pren oxigen i atenua la crisi que li va costar el lloc a Rubi.