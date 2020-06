La màgia de Benzema fa més líder el Madrid i enfonsa una mica més l'Espanyol (0-1)

Un apunt de màgia de Karim Benzema, que va regalar amb un superlatiu cop de taló a Casemiro l'únic gol de el partit, va guiar al RCDE Stadium a un discret Reial Madrid (0-1), que se situa com a líder en solitari de Laliga Santander, i va deixar a l' Espanyol al abisme, cuer a deu punts de la salvació.

Va aprofitar l'equip de Zinedine Zidane la punxada de l'Barcelona a Vigo (2-2), segon ara a dos punts, en un partit sense ritme que ho va decidir el francès amb una acció deliciosa a el tall de l'descans que va rematar un rival sense enganxada.

Una individualitat que va amargar el debut d'Francisco Joaquín Pérez Rufete a la banqueta blanc i blau. El seu equip va competir, però no prou per espantar el líder, que segueix sense cedir punts des de la represa de l'campionat després de l'aturada pel coronavirus.

El primer temps va ser un monòleg sense ritme de l'equip blanc, molt superior amb la pilota encara que mancat de profunditat en atac. Sense Vinicius, suplent, Isco i Hazard van jugar per dins i el seu equip va desequilibrar poc per les bandes.

A l'Espanyol, Rufete, conscient de la superioritat de l'rival, ho va apostar tot a l'contraatac. La gran novetat, a més de la primera titularitat de Raúl de Tomás després de l'aturada pel coronavirus, va ser la posició de Wu Lei, que va jugar enganxat a la banda dreta.

Seva va ser la primera arribada de l'equip blanc i blau. Va guanyar l'esquena a Ramos i va centrar a l'àrea, on Darder es va topar amb un providencial Carvajal.

Va ser un avís matiner que va despertar a el Reial Madrid. A falta de profunditat, Casemiro es va erigir en el jugador més perillós en la parcel·la ofensiva. Ho va provar primer amb un xut des del seu propi camp que Diego López, avançat, va desviar 'in-extremis' i, poc després, va connectar un tret que Ramos va rematar desviat amb el cap.

Esperava el Reial Madrid el seu moment davant un rival ben col·locat que va obligar a lluir-se a Courtois amb una falta lateral botada per Marc Roca.

Va ser l'ocasió més clara de el quadre periquito que veia com, a poc a poc, Benzema anava entrant a el partit. Va avisar el francès, després de la pausa d'hidratació, amb una rosca que Diego López va rebutjar, de nou, amb la manyopla.

Poc va poder fer el porter gallec en el primer gol de la trobada poc abans de la mitja part. Va penjar la pilota al conjunt blanc, el davanter gal va maniobrar dins de l'àrea i, amb la seva subtilesa habitual, es va inventar un cop de taló que Casemiro va rematar a porta buida per obrir la llauna (0-1).

Va competir l'Espanyol en el primer temps, però no prou per neutralitzar Benzema, la màgia va ser la nota positiva per als visitants en un primer temps una mica discret dels de Zidane.

Gol psicològic que va deixar una mica tocats els locals, que no només podien discutir-li la possessió al seu rival, sinó que ja no espantaven el contraatac.

Van entrar Pedrosa i Melendo per activar un Espanyol molt cansant perseguint la pilota, que només es va acostar amb una falta llunyana de Raúl de Tomás que va rebutjar Courtois sense massa problemes.

El Reial Madrid, en canvi, no necessitava prémer l'accelerador, confiat, potser, que el segon gol arribaria tard o d'hora. Però no va arribar. L'entrada a la gespa de Vinicius i Rodrygo no van canviar el ritme de la trobada.

Els visitants no generaven perill, però tampoc patien. Es van defensar amb la pilota en un segon temps més propi d'una pretemporada.

Amb la trobada encara obert, l'Espanyol va buscar les seves escasses opcions a pilota aturada. En aquestes, Calleri va tenir a prop el gol. Es va quedar a pocs centímetres de rematar amb el cap una falta lateral. L'argentí va gaudir de l'última ocasió, a la desesperada, però la defensa blanca, molt sòlida, va evitar l'ensurt.

Van ser els únics moment en què l'Espanyol va estar a punt d'animar un partit en què el Reial Madrid de Benzema va fer un pas valuós en la pugna pel títol a falta de sis jornades. L'encanteri de el davanter francès deixa a l'Espanyol a un pas de la davallada.

