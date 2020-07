josep lluís ruiz

(Belmonte, Conca, 1956). En més de 30 temporades com a tècnic en més de dotze clubs, Ruiz ha fet debutar joves promeses, algunes de les quals han arribat al màxim nivell. Per tant, ha estat un màxim referent en la formació i la captació. Entre d'altres, ha dirigit l'At. Espartero, el Sallent, el Cardona, el Berga, el CE Manresa, el Barbastre, el Tàrrega, el Palafrugell, el Puig-reig, l'Igualada i el Mota de Cuervo. Amb el CE Manresa va aconseguir l'ascens a Tercera Divisió (2000-01), després de moltes temporades de sequera. Va treballar en la captació de talents per al València.