Mexitxell Tarragó guanya els 400 del Míting de Tenerife

Sortida dels 2.000 llisos al control d'Olot ARXIU PARTICULAR

L'atletisme s'obre camí de nou, i atletes de l'Avinent Manresa ho han aprofitat per tornar a la competició els darrers dies. Dissabte a Tenerife, la quatrecentista Meritxell Tarragó es va imposar en els 400 metres llisos amb un registre de 1' 00'' 49 en el míting que es va viure en l'illa canària.

I fa uns dies a Olot, la fondista Meritxell Soler va establir una nova millor marca absoluta en els 2.000 metres a l'aturar el cronòmetre en uns brillants 6' 22'' 17, en una cursa on la banyolina Esther Guerrero (entrenada pel manresà Joan Lleonart) va batre el rècord d'Espanya de la distància amb 5' 41'' 30 (estava en mans de Júlia Baquero des del 1996 amb 5' 47'' 81). Cal recordar que Esther Guerrero és l'actual campiona estatal dels 1.500 tant a l'aire lliure com en pista coberta

Tanmateix, a Olot, es van viure millors registres personals de Biel Cirujeda en 300 metres llisos amb 37"51 i Oriol Vergès en 1000 metres llisos amb 2'41"55.