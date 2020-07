El Barça, tema central

El conjunt català tan sols té assegurada la presència de Gerard Piqué a l'eix central de la defensa pel partit contra el Nàpols

A falta de vuit dies per a la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Barcelona i el Nàpols, el conjunt català tan sols té assegurada la presència de Gerard Piqué a l'eix central de la defensa.

Samuel Umtiti està descartat per sanció i Clement Lenglet és seriós dubte a causa de les seves molèsties a l'engonal dreta. D'altra banda, Ronald Araújo, a qui Bartomeu va assegurar que la temporada que ve tindrà fitxa del primer equip, no estarà disponible per un esquinç al turmell dret que es va fer a la final de la promoció d'ascens a Segona Divisió A amb el filial.

Per si fos poc, el dijous Jorge Cuenca, central del filial que aquesta setmana s'estava entrenant amb el primer equip, es va lesionar a l'adductor de la cama dreta i també és dubte per al decisiu partit europeu que es disputarà al Camp Nou el dissabte 8 d'agost.

Així, en Piqué, que ha jugat 3.806 dels 4.410 minuts que ha disputat el conjunt blaugrana aquest curs, recaurà la major part de la pressió per frenar l'atac napolità sempre que cap contratemps d'última hora compliqui encara més la situació per Quique Setién.

A hores d'ara de la temporada, al Barça es troba a faltar la presència, d'almenys, un central més. Però en el mercat d'hivern el club va decidir cedir Jean-Clair Todibo (va arribar a l'estiu anterior com una aposta de futur) al Schalke 04 després que només estigués en el terreny de joc durant 167 minuts en el primer tram del curs.

Els problemes del Barça a l'eix de la defensa van començar després del Mundial de Rússia 2018, quan Umtiti va tornar amb unes molèsties persistents al genoll esquerre que va començar a notar a la fi del curs 2017-2018 (al juny de 2018 va renovar amb el club català fins 2023). El defensa va forçar per jugar el torneig amb França (i guanyar-lo) i no es va voler operar, com tampoc ha volgut fer-ho fins al dia d'avui.

A partir de llavors va passar de ser un titular indiscutible al Barça i un central amb un futur molt prometedor a tenir un paper secundari en l'equip, a patir recaigudes de la seva lesió i fins posar-se en dubte el rendiment que pot aportar en el que resta de la seva carrera professional.

Els números evidencien el descens en la seva importància en l'equip: en la temporada 2018-2019 va acumular 1.268 minuts entre totes les competicions i en aquesta porta sumats 1.316. En canvi, en els seus dos primers cursos al club, el 2016-2017 i el 2017-2018, va acabar amb 3.729 i 3.539 minuts, respectivament.

La bona notícia de l'estiu del Mundial en aquest sentit va ser que va arribar Lenglet al club, un central que va demostrar un excel·lent rendiment immediatament, que es va adaptar molt bé a la forma de joc blaugrana i que amb Piqué forma una de les millors parelles de centrals del futbol europeu.

Però, de tota manera, el Barça porta dues temporades curt d'efectius en aquesta posició al no poder comptar de manera regular amb Umtiti i qualsevol mala notícia posa en escac de nou a la defensa.