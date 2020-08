El bàsquet català aprova el futur immediat al Congost

Un total de 130 clubs de Catalunya es van aplegar ahir al pavelló del Nou Congost, seu improvisada de les assemblees del bàsquet català, que van sortir de Barcelona per evitar aglomeracions a la capital catalana, immersa en restriccions per la pandèmia de Covid-19. La reunió, presidida per l'actual màxim mandatari de l'ens federatiu, l'urgellenc Ferran Aril, va servir per aprovar tots els punts necessaris amb vista a començar la temporada vinent, que vindrà marcada per totes les restriccions que s'hauran d'aplicar per esquivar com es pugui la malaltia.



Amb les mesures adequades

De moment, ahir el Congost va ser una seu amb prou espai per a tothom. Tothom qui hi havia d'intervenir anava entrant per les portes més properes a la part posterior del recinte, les que donen al bar, on se'ls controlava la temperatura. A partir d'ahir, podien anar desfilant cap a la grada lateral, la de davant de tribuna, amb més capacitat perquè tothom hi pogués estar ample. La forta calor d'aquests dies, que se sol notar al pavelló manresà, també feia aconsellable obrir alguna porta lateral.

L'assemblea va aprovar per unanimitat l'informe de la presidència i la memòria d'activitats de la temporada passada. També es va aprovar amb tots els vots a favor els comptes anuals i la liquidació del pressupost del 2019.

De cara a la temporada que ve, el pla de competicions i el repartiment dels diferents grups, des de Copa Catalunya fins a la base, ja van ser fets públics en uns documents que es poden trobar al lloc web de la federació. Ahir es van explicar les novetats que s'han incorporat al reglament jurisdiccional, als estatuts i al reglament de joc. L'assemblea va donar llum verda a tot això.

En les properes setmanes s'hauran de fer públics uns calendaris que no marcaran l'inici de cap competició abans de la tercera setmana d'octubre. De tota manera, caldrà veure com arriba la societat en aquell moment, ja que serà complicat que en un joc com el bàsquet es puguin seguir tots els protocols, en tots els pavellons, comptant els entrenaments, i totes les categories. De moment, el setembre haurà de servir de banc de proves, sobretot amb el desenvolupament de les diferents lligues catalanes, els grups de les quals han estat fetes públiques aquesta setmana. Ahir hi va haver pocs dubtes per part dels assistents sobre com es farà tot.



Subvenció als clubs

En la seva intervenció d'ahir, Ferran Aril va fer esment a la situació viscuda a final de la temporada passada arran de la pandèmia i la repercussió que ha tingut sobre els clubs afiliats. També va informar de la subvenció proposada per la junta directiva, els diners de la qual es destinen directament a les entitats com a pla de xoc. Va ser aprovada sense problemes.

Aril també va informar sobre l'estat d'alguns projectes, com els cursos de formació on-line, els cursos del comitè d'àrbitres o el pla de tecnologies implementat en l'acta digital, que ja fa mesos que s'ha posat en marxa en les categories de no promoció. Els clus van proposar i decidir que per a temes transcendentals econòmicament, com ara el projecte del Museu del Bàsquet Català a Badalona, cal aprovar-ho tot a través de l'assemblea.



Període electoral

La calorosa jornada manresana també havia de servir per iniciar els passos de cara a les eleccions a la federació, amb tots els passos previs de dates i presentació de candidatures. S'espera que es proclamin els candidats durant les properes setmanes, després de la publicació del cens, la presentació de la junta electoral i la normativa per la qual es regirà el procés. De moment, ja se sap que un dels candidats a ocupar la presidència serà, per segon cop, l'exàrbitre Joan Carles Mitjana.