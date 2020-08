L'empresa de roba esportiva Buff ajuda 25 entitats de la Conca d'Òdena

L'empresa de roba esportiva Buff ajugadarà 25 entitats de la conca d'Òdena en el programa de subvencions a l'esport de base i femení del 2020. Original Buff S.A va posar en marxa al juny la segona convocatòria del Programa d´Ajuts Esportius per a entitats sense ànim de lucre.

Aquest projecte forma part del programa de responsabilitat social corporativa Do more now de Buff a través del qual, segons expliquen fonts la marca reforça el seu compromís amb la societat i el seu entorn més directe, amb especial rellevància en el context sociosanitari actual, en una zona molt afectada per la covid-19.

A l'èxit de la primera convocatòria s'hi suma ara aquesta segona, amb una dotació de 25.000 euros, que ha permès augmentar significativament les xifres, ja que seran 25 les entitats locals i un total de 3.481 esportistes (respecte als 1.907 de la primera edició) els que es beneficiaran d´aquests ajuts. Del total d'esportistes, 1.172 són nens de 6 a 12 anys federats, 730 federades femenines i 1.570 de les categories restants.

L'import dels ajuts s'ha repartit en funció de la puntuació obtinguda per cadascuna de les entitats que han presentat la sol·licitud i complien amb els requisits. Les entitat que van demanar poder tenir un d'aquestes ajuts poden fer la consulta de la dotació a https://www.buff.com/es_es/ajuts-i-convocatories.

La puntuació més alta ha estat per al CF Igualada amb un total de 688,5 punts, tenint accés a un ajut de 3.883,69 euros, seguit pel Club Bàsquet Igualada, amb una puntuació de 566 punts i un import a percebre de 3.192,69 euros.

Els ajuts donen suport a totes les disciplines esportives, comptant al programa amb el Club d'Escacs o el Club Ping Pong d'Igualada, per exemple. També estan representats en la llista d'ajuts el patinatge artístic, la natació, la gimnàstica, el rugbi, l'hoquei i l'atletisme.

Almudena Cara, People Manager de Buff, ha comentat que la convocatòria «ha tingut una molt acollida i, de fet, molts dels clubs l'estaven esperant». Cara ha afegit que Buff espera «que aquest ajut els pugui servir per seguir endavant amb els seus projectes esportius després d'aquests mesos que hem viscut. Per nosaltres és molt satisfactori veure que tants esportistes se'n podran beneficiar i esperem seguir molts més anys fomentant l'esport i els seus valors educatius».