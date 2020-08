«L'Amatori Lodi és el club ideal per créixer i a la vegada assolir títols a Itàlia i Europa»

Després de materialitzar 31gols en 25 partits a l'OK Lliga en el segon curs com a membre de l'Igualada Rigat, l'anoienc fitxa per un equip que aspira a guanyar-ho tot

L'eclosió de Jordi Méndez com a golejador consumat a l'OK Lliga ha propiciat el fitxatge del jove davanter igualadí per un històric de l'hoquei patins italià. Als 22 anys, l'anoienc serà la propera temporada la referència ofensiva de l'equip que ha conquerit dues de les tres últimes edicions de la Serie A1 de la Lega Nazionale Hockey, la màxima categoria de l'hoquei patins al país transalpí.



La temporada 2019-20 ha estat la de la seva confirmació com a golejador innat a l'OK Lliga.

És una consecució derivada de la confiança que m'han transmès els meus companys d'equip i el tècnic, Francesc Linares. L'entrenador ha entès com optimitzar les meves característiques per posar-les al servei de l'equip i els companys han executat el tipus de joc ideal per assortir de pilotes immillorables per a la rematada a un jugador interior, d'àrea, com jo.

Va liderar el rànquing de golejadors de l'OK Lliga fins a l'equador de la competició. Es va plantejar ser el màxim anotador de la competició en finalitzar la fase regular?

Vaig ser entre els millors golejadors de la lliga des de la primera jornada, des del pòquer de gols que vaig materialitzar contra el Calafell a les Comes. Durant la primera volta va ser més fàcil marcar, els oponents no coneixien el meu potencial i sí, en algun moment em vaig il·lusionar amb la possibilitat de ser el màxim golejador de l'OK Lliga. A la vegada, però, sabia que era un repte molt difícil. Francesc Linares em va advertir de les dificultats que em trobaria al segon tram de la competició i va dotar d'alternatives el meu joc per mantenir el meu rendiment ofensiu. Tot i no haver estat el màxim anotador i haver ocupat el sisè lloc al rànquing, estic molt satisfet amb el meu balanç golejador. No és habitual que un jugador de només 22 anys marqui 31 gols en una de les grans lligues.

Lògicament, les seves xifres golejadores van despertar l'interès d'equips amb un potencial econòmic superior al de l'Igualada.

He rebut ofertes d'equips de les lligues francesa, italiana i portuguesa, i també d'altres clubs de l'OK Lliga. Però per deixar l'Igualada HC la proposta havia de complir dos requisits: permetre'm ser professional de l'hoquei i garantir-me que podria lluitar per la consecució de títols.

Unes condicions que l'Amatori Lodi

compleix.

És el club ideal per créixer com a jugador i a la vegada lluitar per aconseguir títols a Itàlia i Europa. Les negociacions amb el director esportiu de l'equip giallorosso, Roberto Colchia, van començar a meitats de gener. Inicialment, l'Amatori Lodi només m'oferia un any de contracte, tal i com fa amb tots els jugadors. Personalment, deixar tot el que tinc a Igualada, la família, els amics, el meu club, només per una temporada, em generava dubtes. Després, el club llombard em va presentar una proposta per dues temporades més una tercera opcional irrebutjable.

Què n'espera l'Amatori Lodi, de Jordi Méndez, el curs vinent?

El nou tècnic de l'equip, Gigio Bresciani m'ha detallat que set jugadors constituirem la base de l'equip. Jo n'haig de ser el referent ofensiu i complementar-me amb Francesco Compagno, tal i com feia a l'Igualada amb Sergi Pla.

L'Amatori Lodi ha conquerit dues de les tres últimes edicions de la Serie A1, ja que la darrera s'ha considerat nul·la i ha quedat deserta, sense campió.

L'objectiu del club és guanyar la lliga i la Copa italianes i lluitar per imposar-se a l'Eurolliga, tot i que l'entitat ha renunciat a participar en la propera edició com a conseqüència de l'actual crisi sanitària. L'afició llombarda és una de les millors d'Europa i és habitual que el Palazzetto dello Sport Eugenio Castellotti s'ompli a vessar amb més de 2.600 espectadors.

Quan acabi la seva relació contractual amb l'Amatori Lodi només tindrà 25 anys.

Sí, es cert, però ara vull centrar-me en triomfar en un dels vuit millors equips d'Europa i en créixer fins a expressar tot el meu potencial com a jugador i golejador.