Saragossa - Baxi: Visita a feu esdevingut fortí

Encetar la jornada en posicions de play-off sembla haver-se convertit en una constant aquest final de temporada. Quan manquen tres jornades per a disputar-se i amb només el Baskonia com a rival directe per accedir a la darrera posició que dona dret a jugar la fase final pel títol. Però continuar somiant en mantenir-se en aquest lloc de privilegi passa per continuar guanyant, avui, a la sempre complicada pista del Casademont Saragossa.

De fet, en les darreres cinc visites a la capital aragonesa, el Baxi Manresa només ha aconseguit arrencar un triomf, i per la mínima. Un partit que es va saldar amb un 102-103 i una actuació imperial d’Scott Eatherton (20 punts i 24 de valoració), a més d’un gran Jonathan Tabu, que va signar 18 punts i 22 de valoració. D’aquell equip que va vèncer per darrera vegada a Saragossa, només en queden Guillem Jou, Juampi Vaulet i Dani Pérez, a més de l’entrenador, Pedro Martínez.

En aquest mateix sentit, el tècnic barceloní es va referir a la gran quantitat de jugadors perillosos dels quals disposa Porfirio Fisac, entre els quals va destacar a Trae Bell-Hayes, Santi Yusta o Mark Smith. Sense oblidar-se a les seves referències interiors com Mitchell Watt o Dejan Kravic, o el sempre incisiu Emir Sulejmanovic. De fet, Martínez va posar l’accent en la importància del jugador nascut a Bòsnia i Hercegovina, que «sempre juga molt bé contra nosaltres, perquè és molt gran, té bon llançament, però també juga molt bé sota la cistella».

De fet, l’entrenador del Baxi va arribar a expressar que no es considerava millor que els aragonesos. Martínez va revelar que en el cercle intern, l’equip no pensa excessivament en clau play-off, sinó que preparen tots els partits «amb el màxim respecte cap als rivals i amb l’única voluntat de jugar bé». De fet, va voler calmar l’eufòria que es va desencadenar entre afició i cercles propers a l’equip d’ençà del triomf contra el València, i posar els peus a terra: «encara que guanyem no tenim assegurada la classifiació, i si perdem, tampoc quedem descartats per a ser un dels vuit millors equips».

Com és costum, doncs, l’entrenador de l’equip de la capital del Bages va voler aïllar pressions externes, i optar per a concebrer el partit d’avui com «una nova oportunitat, on la clau tornarà a estar en la nostra capacitat per a mostrar un bon nivell, no tant en com es comportarà el rival». Una afirmació que fa bons els arguments als quals ell mateix havia fet referència, quan expressava que «ens preparem per aquest duel amb el mateix objectiu de sempre: pal·liar les nostres carències i subratllar les nostres virtuts sobre el parquet».

Canvi d’horari beneficiós

La proximitat geogràfica i el bus que ha proporcionat el club fa preveure que molts aficionats del conjunt manresà es traslladin fins a la capital aragonesa per a animar el Baxi. De fet, l’ACB va canviar el dia i horari d’aquest partat, un canvi que encara incita en major mesura el desplaçament fins a Saragossa.

El gruix de seguidors encara arrosseguen l’eufòria desencadenada al Nou Congost per l’agònica victòria contra el València la jornada anterior. Un sentiment que «ha perjudicat lleugerament la preparació del partit», explicava Martínez: «sempre és important estar contents, perquè ens dona confiança, però ho hem d’afrontar com un partit nou amb la premissa de continuar depenent de nosaltres mateixos per a ser equip de play-off». Una situació, d’altra banda, «que ja haguéssim signat a inicis de temporada».

Quant a les aspiracions del conjunt local, el tècnic barceloní va apuntar que tenia la sensació que el Saragossa ja estava salvat, encara que no sigui així de manera matemàtica: «és complicat que els equips de la zona baixa ho guanyin tot ara, si no ho han pogut fer de tota la temporada. Són aquelles coses que no poden comptar les matemàtiques, però sí les sensacions, i no em fa l’efecte que el Saragossa estigui mirant cap avall».

L’altra partit clau per a definir i aclarir les aspiracions manresanes aquest final de temporada és el que enforntarà Baskonia i Bàsquest Girona, també avui a les 17h. Els vitorians ja coneixeran el resultat que reflectirà l’electrònic al Píncipe Felipe, encara que tampoc es poden permetre fallar, si es volen mantenir a l’estela dels de la capital del Bages, amb opcions a assaltar la vuitena plaça. Quant al Bàsquet Girona, el d’avui és un enfrontament important, ja que en cas de vèncer s’assegurarien matemàticament la permanència de cara a la temporada vinent.