El Covisa Manresa guanya la Nucia i ja té al seu abast el títol de Lliga

El Covisa Manresa FS va deixar de banda els fantasmes dels últims partits i va recuperar el liderat del grup 3 de la Segona Divisió B de futbol sala després de guanyar per 7 gols a 4 a l’Sporting la Nucia, fins ahir el primer classificat. El resultat deixa el Covisa líder amb dos punts de marge i el gol average recuperat respecte dels alacantins, a falta de només una jornada per jugar-se.

Els de Paco Cachinero, es plantaven al partit més important de la temporada sense haver recuperat les bones sensacions obtingudes en bona part del curs. Però, ni les derrotes en els últims quatre partits (tres en lliga i l’altra en l’eliminatòria de Copa Catalunya) ni els bons resultats dels alacantins,que venien de guanyar els seus tres darrers enfrontaments, van ser suficients per evitar que el Manresa passés per sobre la Nucia, un equip dissenyat per assolir l’ascens de categoria. Els tres gols de Terri i la intensitat mostrada a la pista per part dels dos conjunts, van ser els protagonistes de l’enfrontament. Lavado i Terri van salvar dues ocasions sota la línia de gol i Cella va protagonitzar diverses aturades de mèrit.

La primera meitat va acabar amb empat a un gol. El Covisa es va avançar al minut 4’. Kilhian, el porter de la Nucia, va perdre la pilota prop del cercle central, fruit de la intensa pressió manresana mostrada en tot el matx, que dificultava la sortida rival. Terri va aprofitar un mal control del porter per pispar-li l’esfèrica i fer el primer del partit. El dorsal 15, va deixar enrere els rivals i va fer una bona rematada impossible d’aturar per un defensor rival que s’havia col·locat sota pals.

Però, només un minut més tard, un Pujolet ple de gom a gom, va veure com els visitants posaven l’empat al marcador. A la sortida d’un córner, Alberto va encertar amb un xut ras al pal llarg de la porteria de Cella.

La tònica del partit va canviar a la represa. El Manresa va sortir molt endollat i els primers minuts van ser un monòleg del conjunt local. Els de Cachinero van ser capaços d’anotar tres gols més (4-1) i que donaven prou marge per encarrilar el partit. El primer, d’Aaron Lozano, després d’una bona passada d’Asís. Els dos següents, de David Lozano i Terri,.

Però, uns alacantins que sabien què s’hi jugaven, no van abaixar els braços i van acostar-se al marcador al minut 28’, amb un gol de falta convertida per Alberto. Però, si aquell gol havia de servir per tenir alguna oportunitat d’endur-se els tres punts a casa, no va ser així. En els minuts següents, Lavado en dues ocasions i Terri en una altra i per fer el hat-trick, posaven el 7 a 2 amb menys de dos minuts per jugar-se. Amb el partit ja gairebé acabat, la Nucia va anotar el tercer després d’una bona jugada col·lectiva i el quart va arribar de penal.

El partit va acabar amb victòria manresana per 7 gols a 4, recuperant així l’average perdut amb el conjunt alacantí, un factor prou important de cara el resultat final de la temporada.

L’última jornada serà clau per decidir si el Manresa serà o no campió. L’equip es veurà les cares amb el Club Natació Sabadell, l’onzè classificat de lacategoria, que ja té la salvació assegurada i no s’hi juga res. Amb dos punts demarge i l’average recuperat, l’equip en podria tenir prou amb un empat a Sabadell per certificar el títol de lliga i disputar el play-off d’ascens de categoria.