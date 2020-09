La Transcorriols de Callús tindrà diferents nivells de dificultat tècnica

La Transcorriols, la pedalada de Callús, se celebrarà el proper 25 d'octubre en la seva desena edició. L'organització ha optat per un recorregut que tindrà entre 30 i 45 km aproximadament amb diferents alternatives que farà que es pugui escollir més duresa o menys als participants. Com sempre passarà per l'entorn de la vila de Callús i tindrà un 80% del traçat per corriols. Tot i ser una pedalada de característiques tècniques considerables, el recorregut tindrà alternatives que permetran reduir l'esforç als corredors i ampliar així el ventall de participants que hi puguin assistir.

El Club Excursionista Callús, entitat organitzadora, espera mantenir la tendència a l'alça participació de les últimes edicions pel que fa al número d'inscrits, i per això, ha obert camí a noves zones verges per tal de gratificar a tots els ciclistes, encara que hagin assistit a les anteriors edicions.

El funcionament de la prova i els seus avituallaments seguiran totes les indicacions de les autoritats i recomanacions sanitàries anticovid-19 per un desenvolupament segur. Les inscripcions estaran obertes a la web del club: www.cecallus.cat.