Marxa nòrdica i diferents ritmes als gimnasos

? Les activitats dirigides en gimnasos tenen dos nivells. «Mou-te a ritme» són cursos de dues sessions a la setmana que tenen com a objectiu el manteniment de la condició física amb un treball cardiovascular i de tonificació mitjançant coreografies seguint el ritme de la música, i «Mou-te suau», també són cursos de dues hores setmanals en les quals es treballa la mobilitat i la flexibilitat, així com la millora de la relaxació i l'equilibri de cos i ment. Pel que fa a l'aire lliure, «Pas a pas fent salut», que són caminades de marxa nòrdica per diferents itineraris de la ciutat, i «Parcs de salut» que tracten de dinamitzar els parcs lúdics i de salut amb activitats en multiestacions.