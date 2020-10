Un final boig condueix el Gironella al primer triomf de la temporada

El Gironella va sumar de forma agònica els primers punts de la temporada en superar el Sallent per un ajustat 2 a 1 en un enfrontament que es va decidir en el temps de descompte.

El Gironella va començar més fort el partit i superats els primers quinze minuts es va aconseguir avançar gràcies a un xut inapel·lable de Baena des d'uns 25 metres. A partir d'aquest moment, el Sallent va augmentar la intensitat defensiva i va plantejar un partit molt dur i travat als berguedans. Tot i això, als visitants els va costar molt generar ocasions reals de perill i tan sols van inquietar la defensa gironellenca en una sèrie de centrades a l'àrea que no van trobar rematador.

La tònica del matx no va canviar gaire en els segons 45 minuts. Al Gironella li va costar contrarestar la duresa física del Sallent-els locals van protestar que estava al límit del reglament- i va preferir mantenir-se ben tancat al darrere i buscar la sentència en el contraatac. No ho va aconseguir, però d'ocasions no n'hi van faltar. En aquest sentit, el porter sallentí es va convertir en la gran estrella del seu equip i va mantenir-lo amb opcions d'esgarrapar algun punt fins al tram final.

Quan semblava que els visitants marxarien de Gironella amb les mans buides, van recuperar una pilota en una pressió i van fer una gran centrada des de la banda esquerra que Grama va aprofitar per marcar el gol de l'empat que semblava definitiu. Però encara no tot estava escrit. Pràcticament en la següent jugada, els berguedans van forçar una falta a la frontal que Pau Ragués va convertir amb molta sang freda i va deixar els tres punts a Gironella en un final no apte per a cardíacs.