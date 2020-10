Jordi Lardín torna al Congost per ser reconegut

El darrer partit de pretemporada del CE Manresa contra el Valls (2-2) va tenir, ahir, una significació especial, ja que es va aprofitar per fer un reconeixement a l'esparreguerí Jordi Lardín, un dels exjugadors més emblemàtics de l'entitat (com a mínim des que el club va fer el trasllat del Pujolet al Congost). Cal recordar que va jugar a Primera Divisió amb l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid i també amb la selecció estatal.

En el temps de descans, la presidenta del club blanc-i-vermell, Ruth Guerrero, va entregar al jugador una samarreta del CE Manresa amb el seu cognom i el dorsal de sempre, l'11; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, va fer el lliurament simbòlic del carnet de soci del club, que converteix Lardín en un dels ambaixadors de l'anomenat Vintage Generation, la proposta del club manresà perquè els exjugadors i extècnics de qualsevol època se'n facin socis per només 30 euros. A això es va referir Ruth Guerrero en el seu parlament, i va agrair nt la presència de Lardín i també d'altres futbolistes de la seva generació.

Lardín, força emocionat, va comentar que «aquest tipus d'actes de reconeixement mai no són fàcils i, en aquest cas, és doblement difícil per a mi. He voltat per la majoria de camps d'Espanya i del món, però aquí a Manresa hi vaig arribar als 11 anys i és on em vaig formar com a persona. És molt emotiu tornar a veure companys d'aquella època com el Capi, el Jordi, el Rafa, el Casado... M'omple molt, sens dubte. A veure si entre tots podem fer el CE Manresa més gran i d'aquí a uns anys podem parlar d'alguna altra cosa. Jo, almenys, hi col·laboraré». L'expresident Manel Sánchez va compartir amb Jordi Lardín una foto de la seva etapa com a jugador del CE Manresa.

A l'homenatge hi van assistir excompanys de Lardín al CE Manresa com ara el Capi Martínez, Jordi Massafret, Rafa Rodríguez i Víctor Casado; el RCE Espanyol també hi va estar representat pel director de l'àrea social, Albert Ariza, el responsable de les penyes, Jaume Martínez, i el director de la ciutat esportiva Dani Jarque, Eloi Pérez; així mateix, hi va ser present el president de la Penya Blanc-i-Blava del Bages, Joan Serra.



Trajectòria rellevant



Jordi Lardín (Esparreguera, 1973) va arribar al club blanc-i-vermell quan era aleví. Va anar progressant i ja en l'etapa de juvenil va jugar esporàdicament a la seva categoria i sobretot amb el primer equip del CE Manresa. La temporada 1990-91, Lardín va ser un dels artífexs de l'ascens del CE Manresa a Tercera Divisió, en una formació en què hi havia David Gallego, un any més gran. Després d'aquella excel·lent campanya 1990-91, tant Lardín com Gallego van ser fitxats per l'Espanyol. El primer, per integrar-se, inicialment, a la plantilla que jugava a l'anomenada Superlliga juvenil (sub-19); el surienc Gallego, ara entrenador de l'Sporting de Gijón, va passar al filial espanyolista, l'Hospitalet.

Lardín va ser titular indiscutible del primer equip de l'Espanyol molt aviat (va debutar a la Romareda) fins que l'any 1997 va fitxar per l'Atlètic de Madrid. Un accident de cotxe va fer que tingués molèsties al coll tot aquell curs. Aquesta incidència, però, no va impedir que debutés amb el combinat estatal el novembre del 1997. El descens de l'Atlètic de Madrid a Segona va portar de nou Lardín a l'Espanyol, tot i que va jugar-hi pocs partits, i va ser cedit al Jerez (2001-02). Va retirar-se als 29 anys, però dos després encara va jugar amb el Leganés a Segona B. Va penjar les botes definitivament al club de la seva ciutat, l'Esparreguera. Posteriorment va tornar a quedar lligat a l'Espanyol com a director esportiu després d'uns anys de gestionar els equips base com a coordinador. Actualment treballa per a l'empresa anglesa Epic Sports i per tant continua lligat al futbol.