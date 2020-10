La sesrovirenca Núria Marquès prendrà part a les Sèries Mundials de Berlín

arxiu particular

Núria Marquès (esquerra) amb Sarai Gascón arxiu particular

Del 15 al 18 d'octubre es disputa la competició de les Sèries Mundials de natació adaptada a Berlín, a les instal·lacions de l' Schwimm-und Sprunghalle Europasportpark (SSE), una de les piscines més ràpides del món tenint en compte que al 2019 s'hi van batre 43 rècords mundials. Aquesta competició s'havia de disputar el mes de juny i va ser ajornada a causa de la pandèmia de la covid-19. Els cinc nedadors i nedadores catalans convocats pels tècnics de la Federació Espanyola són Toni Ponce (CN Sitges), el veterà Miguel Luque (Fundación Adapta2), Òscar Salguero (CN Sabadell), la sesrovirenca Núria Marquès (CN Sant Feliu) i la nedadora de Ter-rassa Sarai Gascón (independent), a més, també cal destacar la presència al cos tècnic de la selecció de la FEDDF el català Jaume Marcé.

Els 19 convocats per la FEDDF s'han de fer una PCR abans de viatjar a Alemanya, com estableix la normativa alemanya per als estrangers procedents d'Espanya.